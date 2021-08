DFB: Benefizspiel mit DFB-All-Stars für Flutopfer heute live im TV und Livestream - Anpfiff, Ort, Übertragung

Heute findet ein von Nationalspielern ins Leben gerufenes Benefizspiel mit den DFB-All-Stars zu Gunsten der Opfer der Flutkatastrophe statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Mitte Juli wurden viele Regionen in Deutschland von einer verheerenden Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Viele Straßen und sogar Ortschaften wurden von den heranströmenden Wassermassen dem Erdboden gleichgemacht. Viele Menschen verloren ihr Leben, noch mehr Ihr ganzes Hab und Gut. Um den Betroffenen finanziell zu helfen, initiierte Nationalspieler Robin Koch ein Benefizspiel.

Das Benefizspiel "Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs" findet am heutigen Mittwoch, 11. August, im Moselstadion in Trier statt. Um 20.30 Uhr trifft dort eine Auswahl der DFB-All-Stars auf die LOTTO-Elf und die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft.

Ins Leben gerufen wurde das Benefizspiel von dem bei Leeds United unter Vertag stehenden Nationalspieler Robin Koch. Dieser wurde in Kaiserslautern geboren und spielte von 2009 bis 2015 in den Jugendteams und der Oberligamannschaft von Eintracht Trier.

"Die Bilder aus meiner Heimatregion, die mich in den vergangenen Tagen und Wochen in Leeds erreicht haben, sind schrecklich. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich den Leuten vor Ort helfen und diese unterstützen will", sagte Koch, der wegen der Vorbereitung bei seinem Klub Leeds United nicht vor Ort sein wird.

Alle Einnahmen inklusive einer Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100.000 Euro kommen den Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugute. Die Schirmherrschaft für das Benefizspiel hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernommen.

DFB: Benefizspiel mit DFB-All-Stars für Flutopfer heute live im TV und Livestream - Übertragung

Das Benefizspiel wird heute live im Free-TV übertragen. Der Privatsender Sport1 zeigt die Partie ab 20.15 Uhr. Als Kommentator ist Oliver Forster im Einsatz, die Moderation übernimmt Jochen Stutzky.

Ebenfalls kostenlos ist der von Sport1 angebotene Livestream, den Ihr über die kostenlose Sport1-App auch über das Endgerät Eurer Wahl abrufen könnt.

DFB: Benefizspiel mit DFB-All-Stars für Flutopfer heute live im TV und Livestream - Diese Stars sind dabei

Viele Stars aus der Fußballszene sind in Trier für den guten Zweck dabei. Die DFB-All-Stars werden von Trainerlegende Otto Rehhagel betreut. In seinem Team stehen mit Guido Buchwald und Roman Weidenfeller auch zwei ehemalige Weltmeister. Für die LOTTO-Elf läuft unter anderem Hans-Peter Briegel auf.

© getty Otto Rehhagel wird die DFB-All-Stars betreuen.

Teilnehmer am Benefizspiel im Überblick (Auswahl):