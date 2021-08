Liveticker zum Deadline Day: Alle fixe Transfers am letzten Tag des Transfer-Fensters

Deadline Day! Am heutigen 31. August schließt das europäische Transferfenster in den Top-Ligen. Wer noch Spieler verpflichten oder abgeben will, muss sich sputen. Wir halten Euch im in diesem Liveticker über alle fixe Transfers des Tages auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

In der Bundesliga müssen alle Transfers bis 18 Uhr absolviert sein, in Spanien, England und Italien haben die Teams bis Mitternacht Zeit. In der französischen Ligue 1 ist das Transferfenster noch eine Stunde länger geöffnet, bis 0.59 Uhr am 1. September.

Danach können die Vereine aus den Top-Meisterschaften sich lediglich noch in unter anderem Dänemark, Polen (bis Ende 2. September), der Ukraine (bis Ende 3. September), Russland (bis Ende 7. September) oder der Türkei (bis Ende 8. September) umschauen.

Deadline Day: Alle fixe Transfers im Überblick

Moise Kean (vom FC Everton zu Juventus Turin): Der 21-Jährige, der aus der Jugend von Juve stammt, wird für ein Jahr vom FC Everton ausgeliehen (Gebühr 7 Mio.), anschließend verfügt Turin über eine Kaufoption in Höhe von 28 Millionen, die unter gewissen Voraussetzungen zu einer Kaufpflicht wird (plus mögliche drei Millionen Euro an Boni). Die vergangene Saison verbrachte der Italiener bei PSG und traf in 41 Spielen immerhin 17-mal.

Nikola Vlasic (von ZSKA Moskau zu West Ham United): Der 23-jährige Kroate unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Er soll rund 30 Millionen Euro kosten. Vlasic spielte schon eimmal in der Premier League, konnte sich in Everton allerdings nicht durchsetzen.

Myziane Maolida (von OGC Nizza zu Hertha BSC): Der Angreifer kommt aus der Ligue 1 und unterschreibt bis 2025. "In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Jahre", erklärt Geschäftsführer Fredi Bobic. Der 22-Jährige erhält die Nummer 11.

Andres Andrade (vom Linzer ASK zu Arminia Bielefeld): Der Verteidiger kommt als Leihgabe inklusive Kaufoption und erhält die Rückennummer 30. "Wir freuen uns, dass wir die vakante Position, die durch den Weggang von Mike van der Hoorn in der Innenverteidigung entstanden war, mit Andrés Andrade schließen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass Andrés, der seine Qualitäten bereits in der österreichischen Bundesliga unter Beweis gestellt hat, uns weiterhelfen wird", erklärt Geschäftsführer Samir Arabi.

Luca Marseiler (von Paderborn zu Viktoria Köln): Marseiler wird für eine Saison an den Drittligisten ausgeliehen. Vor der Saison 2021/2022 war er von der SpVgg Unterhaching an die Pader gewechselt.

Seong-Hoon Cheon (von Werder Bremen zum FC Homburg): Der Südkoreaner wechselt bis Sommer 2022 auf Leihbasis ins Saarland. Bisher lief er 25-mal für die zweite Mannschaft der Hanseaten auf.

Transfers: Real erbost wegen PSG-Verhalten - Mbappe-Transfer noch nicht vom Tisch © getty 1/56 Der wahrscheinlich verrückteste Transfersommer der Geschichte neigt sich dem Ende. Noch ist nicht aller Tage Abend. Bis einschließlich Dienstag dürfen die europäischen Vereine noch Spieler verpflichten. Diese Deals sind fix - oder könnten noch passieren. © getty 2/56 FIXE TRANSFERS - MOISE KEAN (von Everton zu Juventus): Der Stürmer kehrt heim! Für eine Leihgebühr in Höhe von 7 Millionen Euro geht's zu seinem Ausbildungsverein zurück. Juve reagiert damit auf den Abgang con CR7. © getty 3/56 CRISTIANO RONALDO (von Juve zu United): Weitere Details des Deals sind offiziell. CR7 unterschreibt für zwei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison. United bezeichnet er als Verein, "der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte". © getty 4/56 DANIEL JAMES (von Manchester United zu Leeds United): Der 23-Jährige verlässt die Red Devils nach 74 Spielen und wechselt für 28 Millionen Euro zu Leeds - obwohl er zuletzt bei United Stammspieler war. Allerdings fehlten da noch Rashford, CR7 und Cavani. © getty 5/56 ANDRES ANDRADE (Vom LASK zu Arminia Bielefeld): Der 22 Jahre alte Nationalverteidiger Panamas kommt auf Leihbasis inklusive Kaufoption nach Ostwestfalen. © getty 6/56 MYZIANE MAOLIDA (von Nizza zu Hertha BSC): Der Linksaußen unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2025 in Berlin und bekommt die Rückennummer 11. "Hertha hat sich intensiv um mich bemüht, das hat mir imponiert", sagte Maolida. © getty 7/56 STEVEN ZUBER (von Eintracht Frankfurt zu AEK Athen): Der Schweizer Nationalspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison nach Griechenland. Anschließend besitzt AEK eine Kaufoption. © getty 8/56 KRISTIJAN JAKIC (von Dinamo Zagreb zu Frankfurt): Ein Leihgeschäft der SGE am vorletzten Transfertag. Der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Kroatien bleibt bis Saisonende. © getty 9/56 OZAN KABAK (von Schalke zu Norwich City): Der Großverdiener wird erneut nach England verliehen. Es geht für ein Jahr zu Norwich, das eine Kaufoption erhält - diese kann auch zur Kaufpflicht werden. Kabaks Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024. © getty 10/56 BASTIAN OCZIPKA (vertragslos zu Union Berlin): Oczipkas Vertrag bei Absteiger Schalke 04 war im Sommer ausgelaufen. Jetzt verstärkt er die Eisernen und soll vor allem mit seiner Flexibilität punkten. © getty 11/56 WILLIAN (von Arsenal zu Corinthians Sao Paulo): Trotz Vertrag bis 2023 geht der 33 Jahre alte Brasilianer vorzeitig zurück zu seinem Jugendklub. Willian bekommt laut Sky keine Abfindung und verzichtet damit auf rund 24 Mio. Euro an Gehältern. © getty 12/56 KEVIN MÖHWALD (von Werder zu Union): Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte seit 2018 bei Werder, jetzt geht es zu Union: Laut Bild sollen sich beide Vereine auf eine Ablöse verständigt haben, zuvor war den Eisernen eine Million Euro zu viel. © getty 13/56 DODI LUKEBAKIO (von Hertha zu Wolfsburg): Der Rechtsaußen wird für ein Jahr an die Wölfe verliehen, über eine Kaufoption wurde keine Angaben gemacht. "Macht für beide Seiten Sinn", sagte Hertha-Geschäftsführer Bobic. Er ist noch bis 2024 gebunden. © imago images 14/56 MARCUS INGVARTSEN (von Union Berlin zu Mainz): Der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen, eine Kaufoption ist auch dabei. Bo Svensson will ihn in Mainz als Stürmer einsetzen. © getty 15/56 LENNART GRILL (von Leverkusen zu Brann Bergen): Bayer leiht den U21-Europameister zwischen den Pfosten für ein Jahr nach Norwegen aus. "Die Auslandserfahrung wird ihm zusätzliche Impulse geben", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. © getty 16/56 DANIEL O'SHAUGHNESSY (von HJK Helsinki zum Karlsruher SC): Der KSC bekommt einen Nationalspieler! Der Verteidiger erhält einen Zweijahresvertrag ab Dezember. Bis dahin spielt er die Saison in Finnland zu Ende, die sich am Kalenderjahr orientiert. © getty 17/56 OMAR MARMOUSH (von Wolfsburg zu Stuttgart): Der Ägypter wird bis zum Saisonende verliehen. Das gab der VfL bekannt. Erst in der vergangenen Saison verbrachte der 22-Jährige die zweite Saisonhälfte als Leih-Spieler beim FC St. Pauli, ehe er zurückkam. © getty 18/56 TIEMOUE BAKAYOKO (von Chelsea zur AC Milan): Zum vierten Mal wird der Franzose von Chelsea verliehen – zum zweiten Mal nach 2018/19 zu Milan. Die Rossoneri bekommen ihn für zwei Jahre, eine Kaufoption danach soll bei 15 Mio. Euro liegen. © imago images 19/56 ANDI ZEQIRI (von Brighton zu Augsburg): Der U21-Nationalspieler der Schweiz kommt auf Leihbasis, der FCA sieht in dem Stürmer einen "Mentalitätsspieler". Nach drei Partien hat das Team erst einen Punkt auf dem Konto und ein Tor geschossen. © getty 20/56 MARCEL SABITZER (von RB Leipzig zum FC Bayern): Julian Nagelsmann bekommt seinen Wunschspieler, Sabitzer einen Vertrag bis 2025 bei seinem Lieblingsklub und die Rückennummer 18. Die Ablöse soll zwischen 16 und 20 Mio. Euro liegen. © imago images 21/56 IGOR MATANOVIC (von St. Pauli zu Eintracht Frankfurt): Die Adler haben den 18 Jahre alten Mittelstürmer bis 2026 an sich gebunden. Für die kommenden zwei Jahre wird Matanovic aber an St. Pauli ausgeliehen. © getty 22/56 LUCA MARSEILER (von Paderborn zu Viktoria Köln): Beim Zweitligisten erhielt der Ex-Hachinger keine Spielzeit, nun geht es auf Leihbasis eine Liga runter. In der 3. Liga kam er bereits 74-mal zum Einsatz und steuerte 21 Torbeteiligungen bei. © imago images 23/56 MARCEL BEIFUS (von Wolfsburg zu St. Pauli): Der 18 Jahre alte Innenverteidiger und U19-Nationalspieler spielte bei den Wölfen letztes Jahr nur U23. Jetzt wechselt er fest ans Millerntor. © getty 24/56 GERÜCHTE - KYLIAN MBAPPE (von PSG zu Real Madrid): Neben Messi und CR7 wäre es der dritte dicke Blockbuster-Transfer. Nach Infos von SPOX und Goal hatte Real ein Angebot in Höhe von 170 Millionen Euro plus Boni abgegeben, PSG wollte aber 200 Millionen. © getty 25/56 Nach Informationen von SPOX und Goal sollen die Real-Bosse die Verhandlungen am Montag aber abgebrochen haben. Zunächst hatte RMC Sport davon berichtet. Nur ein Bluff, um Bewegung in die Angelegenheit zu bringen? © getty 26/56 Nach Informationen von SPOX und Goal habe Real PSG das Ultimatum gegeben, bis Montag 18 Uhr auf ihr Angebot zu reagieren. Dies sei nicht passiert. Nun herrscht bei den Madrilenen Verärgerung vor, dass die Pariser falsche Hoffnung gestreut haben. © getty 27/56 Ursprünglich hatte PSG verlauten lassen, man wolle für Mbappe die investierten 145 Mio. haben, nun fühle man sich hintergangen. In Madrid rechne man immer noch damit, dass PSG nochmal anruft. Schließlich könnte Mbappe 2022 kostenlos gehen. © getty 28/56 Und wenn der eine Star nicht kommt, kommt eben der andere - so das Real-Motto: Wie französische Medien übereinstimmend berichten, haben die Königlichen mit Stade Rennes eine Einigung in puncto Eduardo Camavinga erzielt. © getty 29/56 Kostenpunkt: 28 bis 30 Millionen Euro zuzüglich Boni laut Telefoot. Camavinga habe ursprünglich zu PSG wechseln wollen, allerdings sei Real der einzige Klub gewesen, der ein offizielles Angebot abgegeben habe. © getty 30/56 MICHAEL CUISANCE und CORENTIN TOLISSO: Beide sind Verkaufskandidaten, ein Angebot liegt nach Infos von SPOX und Goal für keinen der beiden vor. Cuisances Berater sind aktuell auf der Suche nach einem Abnehmer per Leihe. © getty 31/56 CHRIS RICHARDS (vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim): Die TSG wollte Richards nach der erfolgreichen Leihe in der vergangenen Saison am liebsten kaufen. Nun winkt Richards laut Sport Bild eine Vertragsverlängerung beim FCB – und eine erneute Leihe zur TSG. © getty 32/56 RON-THORBEN HOFFMANN (vom FC Bayern zum AFC Sunderland): Wie der kicker und Sport1 berichten verlängert der dritte Keeper des FCB bis 2023 und geht auf Leihbasis zu Sunderland. Im Aufstiegsfall greife eine Kaufpflicht, heißt es. © getty 33/56 TAYLOR BOOTH (vom FC Bayern zum FC Burnley): Nach ESPN-Angaben ist der FC Burnley an Bayerns Mittelfeldjuwel interessiert. Der Wechsel soll auf Leihbasis vonstatten gehen. Booths Vertrag bei Bayern läuft in zehn Monaten aus - eine Verlängerung steht aus. © getty 34/56 EMERSON ROYAL (von Barca zu Tottenham): Laut dem Guardian bezahlen die Spurs 30 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Rechtsverteidiger, der zuletzt zwei Jahre lang an Real Betis ausgeliehen war. Auch Arsenal soll interessiert gewesen sein. © getty 35/56 CALLUM HUDSON-ODOI (von Chelsea zum BVB): Nach Informationen von SPOX und Goal schielt der BVB auf ein Leihgeschäft mit Chelsea. Der Spieler will zum BVB, aber Chelsea stellt sich quer. Tuchel will Hudson-Odoi nicht ziehen lassen. © getty 36/56 Auch der Mbappe-Transfer steht unmittelbar bevor – und könnte der erste Dominostein für das letzte große Transfer-Hurra diesen Sommer sein. Angeblich hat PSG den Brasilianer RICHARLISON vom FC Everton als Ersatz im Visier. © getty 37/56 Um den Mbappe-Transfer realisieren zu können, muss Real wohl noch Spieler abgeben. Zur Disposition steht neben den üblichen Verdächtigen wie Mariano Diaz oder Luka Jovic laut Marca auch EDEN HAZARD. © getty 38/56 Wie die spanische Zeitung berichtet, ist Juventus an einem Transfer des Belgiers interessiert. Wird Hazard zum zweiten Mal CR7-Erbe? Angeblich geht es um eine Leihe für die jüngst begonnene Saison. Ein Abgang erscheint aber unwahrscheinlich. © getty 39/56 AMINE HARIT (von Schalke zu Olympique Marseille): Der Deal ist so gut wie fix. Nach Informationen der Bild und L'Equipe steht Harit vor einer Leihe zu OM. Eine Kaufpflicht sei im Vertrag nicht verankert. Harits Schalke-Vertrag läuft noch bis 2024. © getty 40/56 ADEMOLA LOOKMAN (von RB Leipzig zu Leicester City): Nach Sky-Infos befindet sich der 23-jährige Linksaußen bereits auf dem Weg nach England und soll inklusive Kaufoption ausgeliehen werden. Die vergangene Saison verbrachte er bei Fulham. © getty 41/56 JULES KOUNDE (von Sevilla zu Chelsea): Kurt Zouma geht zu West Ham. Der 22 Jahre alte Kounde könnte ihn ersetzen. Laut Guardian steht Chelsea in Verhandlungen mit Sevilla. Kounde hat eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro. © getty 42/56 ROMAIN FAIVRE (von Stade Brest zur AC Milan): Gladbach war lange an dem 23-jährigen Flügelspieler dran, es fehlte aufgrund ausbleibender Abgänge wie etwa der von Denis Zakaria aber an den finanziellen Mitteln. © getty 43/56 So wird der Weg zu Faivre für Milan frei. Der Franzose war mit elf Torbeteiligungen in der vergangenen Saison die Entdeckung bei Brest. Italienischen Medien zufolge verhandelt Milan aktuell die Ablösesumme (Brest fordert wohl 13-15 Mio. Euro). © getty 44/56 VALENTINO LAZARO (von Inter Mailand zu Benfica): Auch der BVB soll Interesse an Lazaro gezeigt haben. Wahrscheinlicher ist laut Bild und der portugiesischen Sportzeitung Record aber ein Leihwechsel zu CL-Teilnehmer Benfica. © getty 45/56 MARCO FRIEDL (von Werder Bremen zu Union Berlin): Trotz Spielerstreik ist Werder weiter gesprächsbereit. Laut Frank Baumann sei man jedoch "weit entfernt" von einer Einigung. Er geht von einem Friedl-Verbleib in Bremen aus. © getty 46/56 MARVIN FRIEDRICH (von Union Berlin zu Hertha): Friedl sollte als Ersatz für Friedrich nach Berlin kommen, der mit einem Hertha-Wechsel in Verbindung gebracht wurde. Nun stelle er klar, dass dies "wegen meiner großen Verbundenheit" nicht passieren wird. © getty 47/56 FILIP KOSTIC (von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom): Auch der Serbe streikte zuletzt. Er will zu Lazio Rom. Frankfurt-Sportchef Krösche rügte Kostic für sein Verhalten und rechnet mit ihm für die kommende Saison. Jetzt hat Lazio wohl zurückgezogen. © getty 48/56 Lazio soll knapp zehn Millionen geboten haben. Die Hessen wollen laut Bild-Infos 15 Mio. inklusive Boni. "Mich hat überrascht, dass es nun von Frankfurt heißt, dass Kostic nicht auf den Markt ist", ärgert sich Lazio-Boss Igli Tare gegenüber Bild. © getty 49/56 HEE-CHAN HWANG (von RB Leipzig zu Wolverhampton): Telegraph, Sky Sports und Bild berichteten zuletzt von einer bevorstehenden Leihe des Stürmers. Offenbar geht es noch um eine mögliche Kaufoptionen im 15-Millionen-Euro-Bereich. © getty 50/56 ILAIX MORIBA (von Barca zu RB Leipzig): Nach Infos von SPOX und Goal ist der Wechsel durch. Das 18 Jahre alte Mittelfeldtalent kostet die Leipziger zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse. Offenbar hat Leipzig unter anderem die Spurs ausgestochen. © getty 51/56 SEAD KOLASINAC (von Arsenal zu Fenerbahce): Kommt es zur Wiedervereinigung mit Mesut Özil? Laut türkischen Medien laufen Verhandlungen zwischen Kolasinac und Fenerbahce. Bei Arsenal gilt der Ex-Schalker schon länger als Verkaufskandidat. © getty 52/56 JUSTIN CHE: Der Verteidiger war bereits an FC Bayern II verliehen. Nun hat der FCB nach Infos von SPOX und Goal wieder Kontakt zu Ches Klub FC Dallas aufgenommen. Für zwei Mio. wäre der 17-Jährige zu haben, aller Voraussicht nach frühestens im Januar. © getty 53/56 SHKODRAN MUSTAFI (vereinslos zum FC Turin): Auch am Ex-Schalker zeigt Torino offenbar Interesse. Hier scheiterten dem Vernehmen nach erste Verhandlungsgespräche am geforderten Gehalt. 1,9 Mio. Euro pro Jahr sind Turin angeblich zu teuer. © getty 54/56 MIRALEM PJANIC: 30 Pflichtspiele absolvierte der Bosnier bisher für Barca, 13-mal stand er dabei nur in der Startelf. Seine Zukunft liegt wohl nicht bei Barca, aber wo dann? Eine Leihe zu Ex-Klub Juventus wird es nicht, Florenz steht noch im Raum. © getty 55/56 PHILIPPE COUTINHO: Auch die nahe Zukunft des Brasilianers ist noch unklar. Barca-Coach Ronald Koeman plant angeblich mit ihm, wirkliche Abnehmer haben sich auch noch nicht herauskristallisiert. Milan, OM, Leicester – reines Namedropping? © GEPA 56/56 LUKAS HINTERSEER (von Ulsan Hyundai zu Hannover): Der Österreicher soll den abgewanderten Marvin Ducksch bei Hannover 96 ersetzen. Für rund 300.000 Euro wechselt Hinterseer, berichtet die Bild. Er soll einen Vertrag bis 2023 erhalten.

Deadline-Day: Wann schließen die Transferfenster in den Top-Ligen?