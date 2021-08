David Odonkor schließt sich Sechstligist Bövinghausen um Kevin Großkreutz an

Nach Weltmeister Kevin Großkreutz spielt zukünftig ein weiterer Ex-Nationalspieler für den Dortmunder Sechstligisten TuS Bövinghausen. Der Klub gab am Donnerstag die Verpflichtung von David Odonkor bekannt, der aus dem Ruhestand zurückkehrt.

"Er wird uns nicht nur auf dem Platz weiterhelfen, sondern auch im Marketing-Bereich bei unserem TuS Gas geben und seine ganze Expertise einbringen. Er ist ab sofort spielberechtigt und kann schon am Samstag bei unserem ersten Meisterschaftsspiel mit dabei sein", teilte Bövinghausen auf Instagram mit. Dann geht es gegen die YEG Hassel.

Der 37-Jährige, der 16 Länderspiele sowie 75 Partien in der Bundesliga für den BVB bestritt, war zuletzt als Co-Trainer des aktuellen türkischen Drittligisten Eskisehirspor und in Personalunion Chefcoach des niedersächsischen Landesligisten SpVgg Bad Pyrmont tätig. Seine letzten Stationen als Profi waren Alemannia Aachen und Goverla Uzhgorod in der Ukraine.

Odonkor spielte sich bei der WM 2006 ins Rampenlicht, als er viermal zum Einsatz kam und im Gruppenspiel gegen Polen den Last-Minute-Siegtreffer von Oliver Neuville vorbereitete. Nach dem Turnier wechselte er für 6,5 Millionen Euro zu Betis Sevilla. Dort absolvierte er in fünf Jahren 52 Spiele, fiel jedoch verletzungsbedingt immer wieder lange aus.

Mit den Worten "Willkommen beim TuS Bövinghausen, mein Freund!", begrüßte Großkreutz seinen neuen, prominenten Mitspieler. Dessen Wechsel zum Westfalenligisten wurde bereits im Januar vermeldet. "Für den Verein ist das ein Highlight. Das hat es noch nicht gegeben. Es ist eine geile Sache", sagte damals Klub-Präsident Ajan Dzaferoski.