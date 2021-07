Union Berlin spielt heute im ersten Testspiel in der Vorbereitung bei Stadtrivale Viktoria Berlin. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Viktoria Berlin vs. Union Berlin - Testspiel: Termin, Ort, Zeit

Nach zwei Wochen Training bestreitet Bundesligist Union Berlin in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/22 am heutigen Mittwoch, 14. Juli, sein erstes Testspiel. In diesem trifft die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin.

Spielbeginn ist um 17.30 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, der neuen Heimspielstätte von Viktoria Berlin. In dieser dürfen heute 1850 Zuschauer dabei sein.

Viktoria Berlin vs. Union Berlin: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung vom Testspiel Viktoria Berlin gegen Union Berlin im Free-TV gibt es heute nicht. Doch keine Angst, Ihr könnt die Partie dennoch live - und sogar kostenlos - verfolgen.

rbb24, das Nachrichtenportal der Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg, zeigt das Berliner Derby ab 17.25 Uhr in einem kostenlosen Livestream.

Viktoria Berlin vs. Union Berlin: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Datum: 14. Juli

14. Juli Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin) Livestream: rbb24

Viktoria Berlin vs. Union Berlin - Testspiel: Vorschau

Während sich Union Berlin noch in der Anfangsphase der Vorbereitung befindet, steht für Viktoria Berlin heute der Härtetest vor dem Drittligastart an. Viktoria Berlin empfängt am 25. Juli am 1. Spieltag Viktoria Köln.

Das erste Pflichtspiel der Eisernen ist erst am 8. August. Dann geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Türkgücü München.

Bis dahin hat Union noch viel Zeit, sich einzuspielen. Die Saison 2021/22 hat es für das Team in sich, schließlich spielt es doch international, und zwar in der neugeschaffenen Europa Conference League.

Um der Dreifachbelastung gerecht zu werden, holte Union Berlin 13 Neuzugänge. Die prominentesten sind Keita Endo (Yokohama Marino), Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth), Tymoteusz Puchacz (Lech Posen), Rani Khedira (FC Augsburg), Levin Öztunali (FSV Mainz 05) und Timo Baumgartl (PSV Eindhoven).

© getty Pawel Wszolek wechselte von Legia Warschau zu Union Berlin.

Union Berlin: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22