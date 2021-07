Der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel stehen sich im freundschaftlichen Rahmen gegenüber. SPOX sagt, wo das Testspiel heute live im Free-T und Livestream übertragen wird.

Testspiel - VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Termin, Ort

In seinem dritten Spiel zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 tritt der VfL Wolfsburg, der nach dem Abgang von Oliver Glasner Richtung Eintracht Frankfurt mittlerweile von Mark van Bommel trainiert wird, gegen Zweitligist Holstein Kiel an.

Die Testbegegnung findet am heutigen Mittwoch, den 14. Juli statt, los geht es um 16 Uhr. Spielort ist AOK Stadion in Wolfsburg, in dem üblicherweise die Frauen und Jugendmannschaften des VfL ihre Pflichtspiele bestreiten.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Fans des VfL Wolfsburg und von Holstein Kiel können sich freuen, denn das Testspiel wird heute live übertragen.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Testspiel heute live im Free-TV

Sport1 zeigt die 90 Minuten im Free-TV und geht um 15.55 Uhr, fünf Minuten vor dem Anstoß, auf Sendung.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Testspiel heute im Livestream

Der Privatsender bietet zu dem Aufeinandertreffen dann auch online einen kostenlosen Livestream an, sodass Ihr nicht auf ein Fernsehgerät angewiesen seid, um alles Wichtige umgehend mitzubekommen. Direkt im Anschluss zeigt Sport1 übrigens auch den Test zwischen Bayer Leverkusen und Wehen Wiesbaden.

Van Bommels Vorgänger: Diese Niederländer trainierten in der BL © getty 1/20 Mark van Bommel übernimmt beim VfL Wolfsburg. Er ist der 19. niederländische Cheftrainer in der Bundesliga. Wir zeigen alle seine Vorgänger und erzählen ihre Geschichte. © getty 2/20 PETER BOSZ (BVB, Leverkusen): Kam im Sommer 2017 nach Dortmund, wurde aber nach Spieltag 15 (Platz 8, Aus in der CL) schon wieder entlassen. Von Ende 2018 bis März 2021 dann in Leverkusen. Fazit: zu große Leistungsschwankungen. © getty 3/20 ALFRED SCHREUDER (Hoffenheim): Als Nachfolger von Julian Nagelsmann hatte er es im Kraichgau nicht leicht. Gewann immerhin einmal in München und übergab nach 30 Spielen auf Platz 7 liegend an Interimscoach Matthias Kaltenbach. © imago images 4/20 JAN NOTERMANS (Arm. Bielefeld): War der erste niederländische Coach in der BL. Übernahm auf der Alm im Februar 1972 und ging im Zuge des Bundesliga-Skandals mit runter in die Regionalliga West. Im Oktober 72 wieder entlassen. © imago images 5/20 GERALD VANENBURG (1860 München): Versuchte vergeblich, seinen Ex-Verein als Trainer im Frühjahr 2004 vor dem Abstieg zu retten. Holte nur zwei Punkte aus fünf Spielen, darunter ein Derby gegen die Bayern (0:1). Danach war schon wieder Schluss. © imago images 6/20 EDDY ACHTERBERG (Schalke): Chef für vier Spiele im September 2004 zwischen Jupp Heynckes und Ralf Rangnick. Verlor sein Debüt gegen Hannover in der Liga, siegte danach dreimal in drei Wettbewerben. © getty 7/20 RICARDO MONIZ (HSV): Wurde im Frühjahr 2010 vom Techniktrainer zum Chef befördert, nachdem Bruno Labbadia gefeuert worden war. Bilanz: 4 Punkte aus 2 BL-Spielen, 1:2 in Fulham im EL-Halbfinale. © getty 8/20 BERT VAN MARWIJK (BVB, HSV): Kam im Sommer 2004 nach Dortmund und blieb zweieinhalb Jahre - zweimal Platz 7 in der Liga. Im September 2013 dann zum HSV, wo er nach gut einem halben Jahr und sieben Pleiten in Folge wieder flog. © imago images 9/20 AAD DE MOS (Bremen): Trat das Erbe der Legende Otto Rehhagel an und scheiterte kolossal. Nach der Hinrunde 1995/96 war schon wieder Schluss. Bilanz: 3 Siege in der BL, Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Nürnberg und im UEFA-Cup gegen Eindhoven. © imago images 10/20 DICK ADVOCAAT (Gladbach): Kam Ende 2004 für Holger Fach und blieb nur ein halbes Jahr. Gewann lediglich vier seiner 18 BL-Spiele und übergab das Amt nach dem 29. Spieltag an Horst Köppel. © getty 11/20 ANDRIES JONKER (Bayern, Wolfsburg): Übernahm im Frühjahr 2011 für fünf Spiele von Louis van Gaal. Wurde dann 2017 Nachfolger von Valerien Ismael und überstand mit dem VfL die Relegation. Musste nach vier Spielen der Folgesaison aber schon wieder gehen. © getty 12/20 GERTJAN VERBEEK (Nürnberg): Übernahm den Club am 10. Spieltag der Saison 2013/14 und musste ihn nach der 31. Runde schon wieder verlassen. Danach noch gute zweieinhalb Jahre beim VfB Bochum in der 2. Liga. © getty 13/20 FRED RUTTEN (Schalke): Übernahm auf Schalke zur Saison 2008/09, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Aus in der CL-Quali, Aus in der EL-Gruppenphase, Aus im Pokalviertelfinale, in der BL so mittel. Folge: Aus nach 25 Spieltagen. © getty 14/20 MARTIN JOL (HSV): Coachte die Rothosen in der Saison 2008/09 - und das durchaus mit Erfolg. Die Bilanz: Fünfter in der Liga, Halbfinalist im DFB-Pokal und UEFA-Cup. Verließ Hamburg nach dem Saisonabschluss in Richtung Ajax. © getty 15/20 JOS LUHUKAY (Köln, Gladbach, Augsburg, Hertha): Dauerbrenner in Deutschland, der zudem noch in Paderborn, Stuttgart und bei St. Pauli tätig war. Am erfolgreichsten wohl bei Hertha, wo er nach dem Aufstieg 2012/13 noch 53 Spiele erste Liga coachte. © imago images 16/20 ARIE HAAN (Stuttgart, Nürnberg): Führte den VfB 1988 auf Platz vier und 1989 auf Platz fünf, ehe er in der Folgesaison nach rund 120 Pflichtspielen entlassen wurde. Anschließend eine Saison beim FCN. © getty 17/20 HUUB STEVENS (Schalke, HSV, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart): Der Knurrer aus Kerkrade bringt es auf hunderte Spiele als Chefcoach in der Bundesliga und darüber hinaus. Unvergessen: Mit S04 gewann er den UEFA-Cup 1997 und den DFB-Pokal 2001 und 2002. © getty 18/20 LOUIS VAN GAAL (Bayern): Übernahm im Sommer 2009 beim FCB und brachte u.a. David Alaba groß raus. Schaffte das Double und das CL-Finale in seiner ersten Saison und strebte nach mehr, wurde jedoch im April 2011 entlassen. © imago images 19/20 RINUS MICHELS (Köln, Leverkusen): Genialer Trainer von Weltruf und gefürchteter General. Wurde mit Köln zwischen 1980 und 83 Vizemeister und Pokalsieger. Kam 1988/89 als Europameister nach Leverkusen, wurde aber nach dem 25. Spieltag wieder entlassen. © getty 20/20 MARK VAN BOMMEL: Als Spieler gewann er mit den Bayern zweimal das Double, jetzt ist er als Trainer zurück in der Bundesliga. In Wolfsburg unterschrieb er einen Zweijahresvertrag und spielt 2021/22 mit dem VfL in der Champions League.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Datum: 14. Juli

14. Juli Anpfiff: 16 Uhr

16 Uhr Ort: AOK Stadion (Wolfsburg)

AOK Stadion (Wolfsburg) TV-Übertragung: Sport1

Livestream: Sport1.de

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Drittes Testspiel für beide Mannschaften

Die Niedersachsen starteten mit einem 2:1 gegen Erzgebirge Aue erfolgreich in die Vorbereitung, mussten sich dafür kürzlich Hansa Rostock deutlich mit 0:3 geschlagen geben und haben damit deutliche Leistungsdefizite offenbart.

Van Bommel war darüber sauer. "Die jungen Spieler haben Vollgas gegeben, ihnen kann man keinen Vorwurf machen. Aber von den Jungs, die Bundesliga spielen, erwarte ich mehr", sagte van Bommel der Wolfsburger Allgemeinen. Man werde das "offen und ehrlich ansprechen und nicht rumeiern".

Nach dem Kiel-Spiel testet der Champions-League-Teilnehmer noch gegen Olympique Lyon (17. Juli) und AS Monaco (24. Monaco), ehe am 8. August im DFB-Pokal gegen den SC Preußen 06 Münster der Pflichtspiel-Auftakt und eine Woche später der erste Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum (14. August) ansteht.

Für Kiel ist das Duell mit den Wölfen ebenfalls der dritte Test der Vorbereitung. Die Störche, die den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation gegen den 1. FC Köln im Mai am Ende klar verpasst hatten (1:0, 1:5), konnten bislang keinen Sieg einfahren. Erst setzte es ein 1:2 gegen die Dänen vom Randers FC, dann folgte ein 1:1 gegen Schweden-Klub Bröndby IF.

VfL Wolfsburg: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22