Drittligist TSV 1860 München bestreitet gegen Wacker Burghausen heute bereits sein viertes Testspiel im Rahmen der Vorbereitung für die kommende Saison. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der TSV 1860 München scheiterte in der vergangenen Saison nur knapp am Relegationsplatz für die 2. Bundesliga, lediglich fünf Zähler hatten gefehlt. Für die kommende Saison 2021/22 will der Traditionsverein nun den nächsten Versuch starten.

Dafür sind die Münchner bereits seit Wochen in der Vorbereitungsphase. Am heutigen Sonntag, den 11. Juli, findet Testspiel Nummer vier statt. Es geht gegen den bayerischen Regionalligisten Wacker Burghausen. Um 16 Uhr ertönt am Trainingsgelände Grünwalder Straße 114 (München) der Anpfiff.

Das Trainingsgelände wird dabei voll mit Zuschauern sein. Wie der Drittligist am Samstag bekanntgab, werden 186 Zuschauer anwesend sein.

© getty Der TSV 1860 München verpasste in der vergangenen Drittligasaison knapp die Aufstiegsplätze.

TSV 1860 München vs. Wacker Burghausen: Testspiel heute live im TV und Livestream

Nicht nur die Zuschauer im Stadion können 1860 München gegen Wacker Burghausen schauen. Wer nicht vor Ort in München ist, hat die Möglichkeit, die Partie online live zu verfolgen. Die Sechziger zeigen das Testspiel nämlich live und in voller Länge auf dem eigenen YouTube-Kanal bei "Löwen-TV". Völlig gratis und ohne Registrierung könnt Ihr die Übertragung aufrufen.

TSV 1860 München: Alle Testspiele im Überblick

Die Münchner haben zu Beginn der Vorbereitungsphase bereits ein Testspiel gegen einen Regionalligisten aus Bayern bestritten. Gegen den SV Heimstetten setzten sich die Löwen mit 8:2 durch. Danach folgten im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten (Österreich) zwei Duelle gegen die österreichischen Klubs SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 30.06.2021 18.00 Uhr SV Heimstetten 2:8 TSV 1860 München 02.07.2021 17.00 Uhr SV Guntamatic Ried 1:0 TSV 1860 München 06.07.2021 15.30 Uhr Austria Klagenfurt 1:2 TSV 1860 München 11.07.2021 16.00 Uhr TSV 1860 München -:- Wacker Burghausen

3. Liga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Schon bald gehen für den TSV 1860 München auch die Pflichtspiele los. Der erste Spieltag der Drittliga-Saison 2021/22 beginnt am Freitag, den 23. Juli. Die Sechziger sind am 24. Juli ab 14 Uhr zuhause gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers im Einsatz.