Der FC Augsburg trifft heute in einem Testspiel auf den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

PSG vs. FC Augsburg, Testspiel: Ort, Datum, Zeit, Infos

Gegen so einem namhaften Gegner spielt der FC Augsburg nicht alle Tage! Am heutigen Mittwoch, 21. Juli, trifft der Bundesligist auf Paris Saint-Germain. Das Testspiel wird um 19 Uhr im französischen Orleans angepfiffen.

PSG hat nach einer für den Verein etwas enttäuschenden Saison 2020/21 in den Angriffsmodus geschaltet. Nach Platz zwei in der Ligue 1 und dem Halbfinal-Aus in der Champions League ist zur kommenden Saison bei dem französischen Spitzenklub vieles neu. Das Starensemble von Trainer Mauricio Pochettino wurde mit zahlreichen Top-Neuverpflichtungen noch einmal verstärkt. So kamen unter anderem Sergio Ramos (Real Madrid), Achraf Hakimi (Inter Mailand), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) und Europameister Gianluigi Donnarumma (AC Milan).

Wer von diesen Stars heute gegen Augsburg auflaufen wird, ist ungewiss. Bei den beiden bisherigen Testspielen gegen Le Mans (4:0) und Chambly (2:2) kam nur Hakimi zum Einsatz. Ebenfalls nicht dabei waren die bei beiden PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappe, wohl aber die beiden Deutschen Thilo Kehrer und Julian Draxler.

Im Vergleich zu PSG hat sich der FC Augsburg auf dem Transfermarkt in diesem Sommer zurückgehalten. Prominentester Neuzugang ist U21-Europameister Niklas Dorsch (KAA Gent)

PSG vs. FC Augsburg: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des Testspiels zwischen PSG und dem FC Augsburg im Free-TV gibt es heute nicht. Kostenlos ist es überhaupt nicht zu sehen.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen stellt FCA TV dar. Der vereinseigene Kanal zeigt das Spiel in einem Livestream. FCA TV ist nur mit einem abgeschlossenen Abo zu empfangen. Ein solches kostet entweder 2,99 Euro (Monatsabo) oder 19,07 Euro (Jahresabo).

Ein neues Benutzerkonto könnt Ihr Euch für das FCA TV über login.fcaugsburg.de. erstellen. Das FCA TV kann momentan ausschließlich nur über einen Desktop PC, Tablet oder Smartphone unter www.fcaugsburg.de angeschaut werden.

© getty Achraf Hakimi wechselte von Inter Mailand zu PSG.

FC Augsburg: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Der FC Augsburg absolvierte bisher zwei Testspiele. Sowohl gegen den HSV als auch gehen Qarabag Agdam spielte der FCA 2:2. Nach dem Test gegen PSG ist bisher noch ein weiters Testspiel gegen Cagliari Calcio geplant.

Termin Begegnung Ergebnis 7. Juli FC Augsburg - Hamburger SV 2:2 15. Juli FC Augsburg - Qarabag Agdam 21. Juli Paris Saint-Germain - FC Augsburg 31. Juli FC Augsburg - Cagliari Calcio

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt für den FC Augsburg am 14. August mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Eine Woche zuvor spielt der FCA in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Greifswalder FC.