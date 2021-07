SPOX Player of the Year: Das User-Voting auf Instagram

2019 war es Virgil van Dijk, im vergangenen Jahr dann Robert Lewandowski: Jetzt seid Ihr erneut gefragt: Wer bekommt von den SPOX-Usern das Prädikat Spieler des Jahres? Wir wollen es herausfinden und suchen daher auf Instagram den SPOX Player of the Year.

Und so funktioniert es: In den vergangenen Tagen konnten Instagram-Nutzer in der SPOX-Story Vorschläge für den besten Spieler der abgelaufenen Saison einreichen. Wir haben die Spieler in vier "Ligen" (Bundesliga, Premier League, La Liga und Rest der Welt) unterteilt.

Die acht Meistgenannten pro Rubrik treten dann ab dem 15. Juli in ihrer jeweiligen Liga per Voting in der Instagram-Story gegeneinander an. Erst im Viertelfinale, dann im Halbfinale und dann im Finale. So wird jeweils der beste Spieler der jeweiligen Liga ermittelt. Diese vier besten Spieler treten dann wiederum im K.o.-System gegeneinander an, bis schließlich am 31. Juli der SPOX Player of the Year feststeht.