Zum Saisonstart in der Regionalliga Nordost treten unter anderem Lok Leipzig und BFC Dynamo gegeneinander an. SPOX teilt mit, wo das Duell heute live im Free-TV und Livestream übertragen wird.

Lok Leipzig vs. BFC Dynamo, Regionalliga: Datum, Anstoß, Ort

So wie etwa in der 2. Liga hat dieses Wochenende auch in der Regionalliga Nordost eine neue Saison begonnen. Vier der zehn Partien finden am heutigen Samstag, den 24. Juli statt, darunter das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Berlin-Klub BFC Dynamo. Anstoß ist um 16 Uhr, Spielort das Bruno-Plache-Stadion in Leipzig.

Lok Leipzig vs. BFC Dynamo: Regionalliga heute live im Free-TV und Livestream

Wer Lok Leipzig gegen BFC Dynamo gerne live verfolgen möchte, kann sich freuen: Der MDR überträgt das Spiel in voller Länge und zeigt es dann auch online via Livestream.

Insgesamt sollen in der neuen Spielzeit um die 50 Partien der Regionalliga Nordost im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim MDR gezeigt werden.

Im Stadion werden heute 6.000 Fans zuschauen können. Das von Lok Leipzig vorgelegte Hygienekonzept ist vom Gesundheitsamt Leipzig bestätigt worden. Voraussetzung beim Einlass: Es gilt gemäß Sächsischer Corona-Schutzverordnung das "3-GS-Gebot" - geimpft, genesen oder getestet. Das heißt, es müssen alle Zuschauer einen Nachweis über einen tagesaktuellen Test (nicht älter als 24 Stunden/kein Selbsttest), eine Genesung oder eine seit mindestens 14 Tagen bestehende, vollständige Impfung vorweisen können.

Lok Leipzig bereitete sich mit zwei Testspielen auf die neue Saison vor - und beide wurden siegreich bestritten. Erst gab es ein deutliches 8:1 gegen den FC Grimma, daraufhin folgte ein schon knapperes 2:0 gegen VfV Borussia Hildesheim.

Die Berliner dagegen haben gleich fünf Vorbereitungspartien absolviert. Auf ein anfängliches 1:2 gegen den Stadtrivalen FC Viktoria Berlin folgten ein 5:1 gegen den FC Eintracht Norderstedt, ein 3:1 gegen Lichtenberg, ein 14:2 gegen Sparta Lichtenberg sowie ein 6:0 gegen Ludwigsfelde.

Regionalliga Nordost: Der 1. Spieltag im Überblick