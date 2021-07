Eintracht Frankfurt vs. FC Gießen: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel heute auf den FC Gießen. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Gießen, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Wie alle Bundesligisten befindet sich Eintracht Frankfurt mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22. In dieser ist die Eintracht mit ihrem neuen Trainer Oliver Glasner dreifach gefordert, in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa League.

Um dafür gewappnet zu sein, bestreiten die Hessen am heutigen Dienstag, 20. Juli, ein weiters Testspiel. Gegner ist der FC Gießen aus der Regionalliga Südwest. Das Spiel wird um 16 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Eintracht Frankfurt hat bereits zwei Testspiele absolviert. Gegen den SV Wehen Wiesbaden setzte es zum Testspiel-Auftakt eine 1:3-Niederlage, am vergangenen Samstag wurde Zweitligist SV Sandhausen durch einen sehenswerten Distanzschuss von Filip Kostic mit 1:0 bezwungen.

Der FC Gießen ist Testspiele gegen Bundesligisten gewohnt. Vor einer Woche zog sich das Team beim 0:2 gegen Borussia Dortmund gut aus der Affäre.

Eintracht Frankfurt: Die Testspiele im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielort Ergebnis 10. Juli 16 Uhr Eintracht Frankfurt SV Wehen Wiesbaden Frankfurt 1:3 17. Juli 16 Uhr Eintracht Frankfurt SV Sandhausen Frankfurt 1:0 20. Juli 16 Uhr Eintracht Frankfurt FC Gießen Frankfurt 24. Juli 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt RC Strasbourg Frankfurt 31. Juli 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt AS St.-Etienne Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Gießen ist heute live im Free-TV und im Livestream zu sehen. Sky Sport News HD, der Free-TV-Kanal von Sky zeigt die Begegnung ab 15.55 Uhr live. Sky Sport News HD ist nur noch heute im Free-TV zu empfangen, morgen wandert der Sender ins Pay-TV. Um den Sender zu empfangen benötigt Ihr also noch kein Sky-Abo, er ist grundsätzlich via Kabel und Satellit für alle TV-Haushalte in Deutschland frei empfangbar.

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet Sky auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Ebenfalls live übertragen wird das Spiel von EintrachtTV. Für den vereinseigenen Kanal benötigt Ihr allerdings ein Abo. Dieses kostet 24,99 Euro im Jahresabo, für Vereinsmitglieder nur 18,99 Euro.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt für Eintracht Frankfurt mit einem Kracher. Die SGE ist am 14. August nämlich im Topspiel des 1. Spieltags zu Gast bei Borussia Dortmund. Ernst wird es für die Eintracht bereits am 8. August in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim.