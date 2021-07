BVB vs. FC Bologna: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund bestreitet heute gegen den FC Bologna sein letztes Testspiel vor der kommenden Saison. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesligist Borussia Dortmund holt sich noch bis zum morgigen Samstag, 31. Juli, im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) den letzten Feinschliff für die Saison 2021/22. Nach der Niederlage gegen Athletic Bilbao steht heute ein weiters Testspiel für den BVB auf dem Programm.

BVB vs. FC Bologna, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Härtetest für den BVB! In seinem letzten Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Woche mit dem DFB-Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden beginnende Saison 2021/22 trifft Borussia Dortmund am heutigen Freitag, 30. Juli, auf den FC Bologna. Das Spiel wird um 17 Uhr in der Cashpoint-Arena in Altach (Österreich) angepfiffen. Im Vorverkauf wurden bereist über 3000 Karten an die Frauen und den Mann gebracht. Es ist also mit einer schönen Fußball-Atmosphäre zu rechnen.

Der neue BVB-Trainer Marco Rose muss auch heute auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Dazu zählen die EM-Teilnehmer Emre Can, Mats Hummels und Manuel Akanji, die erst im Laufe dieser Woche ins Training einsteigen werden. Dazu kommen mit Giovanni Reyna, Marius Wolf, Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly noch einige verletzte oder angeschlagene Spieler.

Mit dem FC Bologna trifft der BVB auf einen italienischen Traditionsklub. Der siebenfache italienische Meister belegte in der vergangenen Saison in der Serie A Platz zwölf.

BVB: Testspiele in der Saisonvorbereitung 2021/22

Termin Begegnung Ort Ergebnis 13. Juli FC Gießen - Borussia Dortmund Gießen 2:0 17. Juli Borussia Dortmund - VfL Bochum Duisburg 3:1 24. Juli Borussia Dortmund - Athletic Bilbao St. Gallen 0:2 30. Juli, 17 Uhr Borussia Dortmund - FC Bologna Altach

BVB vs. FC Bologna: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des BVB gegen den FC Bologna wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen. Die Übertragungsrechte an der Partie sicherte sich der österreichische Privatsender ServusTV. Auf diesem beginnt die Liveübertragung heute um 16.55 Uhr.

ServusTV ist in in allen deutschen Bundesländern über Kabel zu empfangen, in einigen Kabelnetzen auch analog. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Der Sender stellt auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Dieser ist nach Installation der kostenlosen ServusTV-App (Download im Play Store, Download im App Store) auch auf verschieden Endgeräten, sowie Android TV, Amazon Fire Stick, Apple TV und Chromecast abrufbar.

© getty Sinisa Mihajlovic ist der Trainer von BVB-Gegner FC Bologna.

BVB vs. FC Bologna: Testspiel von Borussia Dortmund heute im Liveticker

SPOX berichtet vom letzten Testspiel des BVB in Form eines schriftlichen Livetickers. In diesem erfahrt Ihr alles zum und rund um das Spiel gegen den FC Bologna.

BVB: Alle Termine bis zum Saisonstart