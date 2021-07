Borussia Dortmund nimmt es während der Saisonvorbereitung auch mit dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao auf. Hier werdet Ihr darüber informiert, wie Ihr das Testspiel des BVB heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert am heutigen Samstag, den 24. Juli ihr drittes Testspiel während der laufenden Vorbereitung auf die neue Pflichtspiel-Saison. Der BVB tritt dabei gegen Primera-Division-Klub Athletic Bilbao an. Los geht es um 16 Uhr.

Ausgetragen wird das Aufeinandertreffen im Kybunpark, einem Stadion in der Schweizer Stadt St. Gallen, da der BVB gerade in Bad Ragaz im Trainingslager weilt. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

BVB vs. Athletic Bilbao: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Wie kann man dieses Freundschaftsspiel live verfolgen? Wird man es überhaupt im TV und Livestream verfolgen können? Die vor allem für die BVB-Fans erfreuliche Antwort lautet: Ja.

ServusTV nimmt sich der Ausstrahlung der Partie in voller Länge an. Der österreichische Privatsender startet seine Übertragung um 15.55 Uhr, also kurz vor dem Anstoß.

Zur Verfügung steht abgesehen von der klassischen TV-Möglichkeit - in Deutschland ist ServusTV via Kabel empfangbar, analog teilweise ebenso - auch ein Livestream, das sowohl im Web als auch in der App.

BVB vs. Athletic Bilbao: Testspiel von Borussia Dortmund heute im Liveticker

Sollten Euch, aus welchen Gründen auch immer, schriftliche Updates während der Partie genügen, so seid Ihr herzlich eingeladen, Euch in den Liveticker von SPOX zu klicken. Dort wird alles Wichtige zügig festgehalten.

Den Liveticker zum Testspiel BVB vs. Athletic Bilbao findet Ihr pünktlich zum Anpfiff auf unserer Seite.

BVB: Testspiele in der Saisonvorbereitung 2021/22

Zweimal haben die Schwarz-Gelben, die inzwischen bekanntermaßen von Marco Rose trainiert werden, diesen Sommer bereits getestet - allerdings nur einmal gewonnen.

Auf einen 2:0-Sieg beim FC Gießen folgte eine 1:3-Niederlage gegen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum im Rahmen des Cups der Traditionen. An dem Turnier sollte auch der MSV Duisburg teilnehmen, jedoch musste der Drittligist wegen drei Coronavirus-Fälle unter den Profis kurzfristig absagen.

Nach der Begegnung mit Bilbao ist für die Borussia noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Bologna vorgesehen. Der Pflichtspiel-Auftakt findet am 7. August statt, wenn der BVB im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden gastiert. Eine Woche später, am 14. August, geht es dann in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt los.