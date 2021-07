In einem Testspiel zweier Bundesligisten treffen heute Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Auch in diesem Sommer bereiten sich viele Bundesligisten in einem Trainingslager in Österreich auf die neue Saison vor. Dazu gehören Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart. Die Arminia weilt noch bis morgen in Scheffau, der VfB in Kitzbühel.

Quasi zum Abschied aus Österreich treffen die beiden Bundesligisten am heutigen Freitag in einem Testspiel aufeinander. Dieses wird um 16.15 Uhr in der Kufstein Arena in Kufstein angepfiffen.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans, vor allem für die von Arminia Bielefeld und des VfB Stuttgart! Das Testspiel wird heute live im Free-TV und in einem kostenlosen Livestream übertragen.

Der österreichische Privatsender ServusTV hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert. Der Sender zeigt das Spiel via ServusTV Deutschland ab 16.10 Uhr live im Free-TV. ServusTV Deutschland ist in allen Bundesländern über Kabel zu empfangen, in einigen Kabelnetzen auch analog.

Zudem lässt er sich mit DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) jederzeit abrufen und ist auch im Free TV-Angebot von Telekom Entertain und Vodafone TV enthalten.

Zusätzlich gibt es das Spiel auch in einem kostenlosen Livestream zu sehen.

Über die kostenlose ServusTV-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smartphone, Tablet live verfolgen.

VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld: Die Testspiele im Überblick

Die beiden Bundesligisten befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 und haben beide schon einige Testspiele bestritten. Ein für vergangenen Sonntag geplantes Testspiel von Arminia Bielefeld gegen FK Krasnodar fiel dem schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer. Der VfB Stuttgart trifft am 31. Juli in der Mercedes-Benz Arena noch auf den FC Barcelona.

Testspielfahrplan VfB Stuttgart

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 6. Juli FSV Hollenbach VfB Stuttgart 1:10 10. Juli VfB Stuttgart FC St. Gallen 3:0 14. Juli VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 1:1 20. Juli (18.45 Uhr) FC Liverpool VfB Stuttgart 1:1 20. Juli (19.30 Uhr) VfB Stuttgart FC Wacker Innsbruck 1:0 23. Juli (16.15 Uhr) VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 31. Juli (18 Uhr) VfB Stuttgart FC Barcelona

Testspielfahrplan Arminia Bielefeld

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 3. Juli SV Verl Arminia Bielefeld 3:0 10. Juli Arminia Bielefeld Hannover 96 1:0 23. Juli (16.15 Uhr) VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 31. Juli Arminia Bielefeld Twente Enschede

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart starten beide am 14. August mit einem Heimspiel. Bielefeld empfängt den SC Freiburg, der VfB Stuttgart Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.