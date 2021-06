EM 2021: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft

Am kommenden Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Wir verraten Euch, in welchen Spielorten und in welchen Stadien die EM-Partien stattfinden.

Darauf haben Fußball-Fans in ganz Europa lange gewartet! Am kommenden Freitag, 11. Juni, beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien die Europameisterschaft. 24 Nationalmannschaften spielen bis 11. Juli, an diesem Tag findet das Finale in London statt, um den Titel.

Eigentlich war die EM vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie jedoch um fast genau ein Jahr verschoben werden. Alleine dies macht diese EM schon zu einer besonderen, es gibt aber noch weitere Faktoren, welche die EM von früheren unterscheiden.

Der größte Unterschied ist sicher die Anzahl der Spielorte. Wurden Europameisterschaften in der Vergangenheit an ein oder höchstens zwei ausrichtende Länder vergeben, findet die EM in diesem Jahr in elf Ländern - eines liegt geographisch sogar in Asien - statt. Der Grund: Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs soll diese EM eine spezielle EM sein.

EM 2021: Die Spielorte im Überblick

Erst 13, dann zwölf, jetzt 11! Die Anzahl der Spielorte nahm in den vergangenen Jahren etwas ab. Zuerst wurde 2017 die belgische Hauptstadt Brüssel gestrichen. Im April dieses Jahres ereilte Dublin (Irland) und Bilbao (Spanien) das gleiche Schicksal. Beide Städte konnten nicht garantieren, dass Zuschauer zu dem EM-Spielen in die Stadien dürfen.

Die in Dublin geplanten Spiele wurden St. Petersburg und London zugeteilt, für Bilbao sprang Sevilla ein.

Der von der Einwohnerzahl her größte Spielort ist London, der kleinste Glasgow. Baku in Aserbaidschan wird geographisch meist nur zu Asien gezählt, oft auch zu Asien und Europa.

Mit München hat auch Deutschland einen EM-Spielort. In der bayerischen Landeshauptstadt finden vier EM-Spiele statt, darunter alle drei Gruppenspiele des DFB-Teams. Zu den vier Spielen in München sind jeweils 14.000 Zuschauer zugelassen. Die Zahl der erlaubten Zuschauer ist je nach der coronabedingten Situation in dem jeweiligen Land unterschiedlich.

Spielort Einwohner Land London 8,961 Millionen England Rom 2,840 Millionen Italien Baku 2,293 Millionen Aserbaidschan München 1,490 Millionen Deutschland St. Petersburg 4,880 Millionen Russland Budapest 1,752 Millionen Ungarn Bukarest 1,821 Millionen Rumänien Amsterdam 873.000 Niederlande Glasgow 635.000 Schottland Sevilla 690.000 Spanien Kopenhagen 640.000 Dänemark

© getty In München werden vier Spiele in der Allianz Arena stattfinden.

EM 2021: Stadien im Überblick

Für die EM-Spiele wurden elf Arenen ausgewählt, in denen mindestens vier Partien stattfinden.

In Deutschland wird in der Münchner Allianz Arena gespielt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale sind im Wembley Stadion in London angesetzt. Dort finden mit acht Spielen auch die meisten an einem Ort statt.

Das legendäre Wembley Stadion besitzt mit 90.000 Zuschauern die größte Zuschauerkapazität. Das "kleinste" EM-Stadion ist der Telia Parken in Kopenhagen.

Spielort Stadion Spiele Plätze London Wembley Stadion 3 GS, 2 AF, 2 HF, Finale 90.000 Rom Olympiastadion Rom 3 GS, 1 VF 72.698 Baku Nationalstadion Baku 3 GS, 1 VF 69.870 München Allianz Arena 3 GS, 1 VF 69.344 St. Petersburg Krestowski-Stadion 6 GS, 1 VF 68.134 Budapest Neues Nationalstadion 3 GS, 1 AF 65.000 Bukarest Arena Nationala 3 GS, 1 AF 55.600 Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 3 GS, 1 AF 54.990 Glasgow Hampden Park 3 GS, 1 AF 51.886 Sevilla Olympiastadion Sevilla 3 GS, 1 AF 57.619 Kopenhagen Telia Parken 3 GS, 1 AF 38.065

EM 2021: Die Gruppen im Überblick