Wer zeigt / überträgt Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Der VfL Osnabrück empfängt in der Relegation zur 2. Liga heute den FC Ingolstadt zum Rückspiel. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Spitzenfußball kurz nach dem Mittagessen - das gibt es am heutigen Sonntag, 30. Mai zu sehen! Der VfL Osnabrück empfängt in der Relegation zur 2. Liga den FC Ingolstadt zum Rückspiel. Die Partie wird um 13.30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke angepfiffen.

Osnabrück benötigt ein kleines Fußball-Wunder, um den Abstieg in die 3. Liga noch abzuwenden. Am vergangenen Donnerstag kassierte der VfL in Ingolstadt eine 0:3-Klatsche. Um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, benötigt das Team von Trainer Markus Feldhoff einen Sieg mit mehr als drei Toren Differenz, muss dabei aber mindestens vier Tore erzielen. Um wenigstens in die Verlängerung zu kommen, muss Osnabrück den Spieß umdrehen und nach 90 Minuten 3:0 vorne liegen - ein schweres Unterfangen für den "Noch-Zweitligisten".

Dieser klammert sich an jeden erdenklichen Strohhalm und setzt auf die Unterstützung der 2000 zugelassenen Zuschauer. "Wir müssen genauso brennen wie Ingolstadt und unser Glück in die Hand nehmen. Wir brauchen einen außergewöhnlichen Moment und werden alles versuchen, das Wunder zu schaffen", sagte Trainer Markus Feldhoff nach der Hinspiel-Niederlage.

Ingolstadt will heute im zweiten Versuch in zwei Jahren den Wiederaufstieg perfekt machen.

Relegation: Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Wie bereits das Hinspiel wird auch das Rückspiel live im Free-TV und im Livestream übertragen. Die Übertragungsrechte am Relegations-Rückspiel zur 2. Liga liegen bei den gleichen zwei Anbietern, die schon das Hinspiel gezeigt haben.

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV

Live im Free-TV könnt Ihr das Spiel im ZDF verfolgen. Die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen beginnt um 13.25 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sven Voss

Kommentatorin: Claudia Neumann

Co-Kommentator: Hanno Balitsch

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im Livestream

Das ZDF bietet parallel zur Übertragung im TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Auch der Streamingdienst DAZN zeigt das Relegations-Rückspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt heute live. Der Livestream steht Euch ab 13.15 Uhr zur Verfügung. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Mario Rieker und Experte Benny Lauth werden Euch durch das Spiel hinweg begleiten.

DAZN ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Der Streamingdienst hat ein jederzeit kündbares Monatsabo zum Preis von monatlich 11,99 Euro und ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro im Angebot. Mit dem kostenlosen Probemonat für Neukunden könnt Ihr das Spiel bei rechtzeitiger Registrierung sogar umsonst sehen.

Auch in der kommenden Saison zeigt das "Netflix des Sports" wieder Fußball der Spitzenklasse - sogar mehr als je zuvor. Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos findet Ihr hier!

Relegation: Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

VfL Osnabrück - FC Ingolstadt Wettbewerb: Relegation zur 2. Liga, Rückspiel

Relegation zur 2. Liga, Rückspiel Datum: 30. Mai 2021

30. Mai 2021 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück

Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück TV: ZDF

Livestream: ZDF, DAZN

Relegation: VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im Liveticker

SPOX begleitet das Relegations-Hinspiel in Form eines ausführlichen Livetickers. Mit diesem verpasst Ihr keine Aktion in Osnabrück.

Hier geht's zum Liveticker VfL Osnabrück - FC Ingolstadt.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.