Wer zeigt / überträgt Relegation FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück kämpfen in der Relegation um den letzten Platz in der 2. Liga für die kommende Saison. Wer das Hinspiel heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt erfahrt Ihr hier.

Welches Team spielt in der Saison 2021/22 in der 2. Liga - der VfL Osnabrück oder der FC Ingolstadt? Die Antwort darauf liefert die Relegation zur 2. Liga. Am heutigen Donnerstag, 27. Mai, findet das Hinspiel statt. In diesem genießt der FC Ingolstadt Heimrecht. Die Partie wird um 18.15 Uhr im Audi-Sportpark angepfiffen.

Drittligist FC Ingolstadt spielt zum dritten Mal nacheinander in der Relegation um den Aufstieg. Den dritten Platz in der 3. Liga sicherten sich die Schanzer am vergangenen Sonntag durch einen Sieg gegen 1860 München. Ingolstadt ist im heimischen Audi-Sportpark seit 17 Partien ohne Niederlage. Heute kann das Team von Trainer Tomas Oral zudem auf die Unterstützung von 250 Fans bauen.

Osnabrück verlor das letzte Spiel der Zweitliga-Saison 2020/21 in Aue und verpasste somit den direkten Klassenerhalt.

Relegation: Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Das Relegations-Hinspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen. Verantwortlich dafür sind das ZDF und DAZN.

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV

Für die Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen hat sich das ZDF die Übertragungsrechte gesichert.

Die Übertragung beginnt heute um 18 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anpfiff. Aus dem Studio in Mainz gibt es zuerst die Vorberichterstattung mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa. Rechtzeitig zum Anpfiff übernehmen dann Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentator Hanno Balitsch.

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im Livestream

Parallel zur Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem könnt Ihr Ingolstadt gegen Osnabrück heute auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst geht um 18 Uhr mit folgendem Personal auf Sendung:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein Abo. Neukunden schenkt der Streamingdienst die ersten 30 Tage!

Relegation: Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

FC Ingolstadt - VfL Osnabrück Wettbewerb: Relegation zur 2. Liga

Relegation zur 2. Liga Datum: 27. Mai 2021

27. Mai 2021 Anstoß: 18.15 Uhr Uhr

18.15 Uhr Uhr Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Audi-Sportpark, Ingolstadt TV: ZDF

ZDF Livestream: ZDF, DAZN

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im Liveticker

SPOX begleitet das Relegations-Hinspiel in Form eines ausführlichen Livetickers. Mit diesem verpasst Ihr keine Aktion in Ingolstadt.

Hier geht's zum Liveticker FC Ingolstadt - VfL Osnabrück.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.