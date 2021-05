Wer zeigt / überträgt Relegation Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Holstein Kiel und der 1. FC Köln spielen heute um den letzten freien Platz in der Bundesliga für die nächste Saison. Wer das Relegations-Rückspiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

17 Mannschaften, die in der Saison 2021/22 in der Bundesliga spielen werden, stehen bereits fest. Um den letzten freien Platz spielen am heutigen Samstag, 29. Mai, Holstein Kiel und der 1. FC Köln. Das Rückspiel der Relegation zur Bundesliga wird um 18 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel angepfiffen. In diesem dürfen heute 2350 Fans das Spiel sehen.

Nach dem Hinspiel spricht viel dafür, dass Zweitligist Holstein Kiel den Aufstieg in Bundesliga schaffen wird - und im Gegensatz der 1. FC Köln den Gang in die 2. Liga antreten muss. Kiel gewann am vergangenen Mittwoch in Köln mit 1:0 und geht somit mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel. Den Störchen reicht bereits ein Unentschieden zum Aufstieg in die Bundesliga, während der 1. FC Köln unbedingt gewinnen muss, wenn nötig auch nach Verlängerung oder einem Elfmeterschießen.

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Eine Live-Übertragung vom Relegations-Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln im Free-TV wird es heute nicht geben. Gänzlich auf eine Übertragung müsst Ihr aber natürlich nicht verzichten.

Für die Relegation zur Bundesliga liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Nachdem der Streamingdienst bereits das Hinspiel gezeigt hat, könnt Ihr dort auch heute das Rückspiel live verfolgen - wenn auch bis auf eine Ausnahme kostenpflichtig.

Der Livestream zum Relegations-Rückspiel geht heute um 17.30 Uhr auf Sendung. Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch werden Euch durch den hoffentlich spannenden Fußballabend begleiten.

Ihr könnt DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Bei rechtzeitiger Registrierung könnt Ihr Kiel gegen den 1. FC Köln also ohne anfallende Kosten live sehen. Nach dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo oder ein Jahresabo für zwölf Monate abschließen.

DAZN kann man auch auf jedem PC, per App auf Android-Smartphones und Tablets sowie auf Spielekonsolen wie der PS4 empfangen. Falls Ihr ein Spiel verpasst habt, könnt Ihr es bei dem Streamingdienst danach im Re-Live oder als Highlight-Video ansehen.

Begegnung: Holstein Kiel - 1. FC Köln

Holstein Kiel - 1. FC Köln Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Rückspiel

Relegation zur Bundesliga, Rückspiel Datum: 29. Mai 2021

29. Mai 2021 Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Holstein-Stadion, Kiel

Holstein-Stadion, Kiel Livestream: DAZN

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Das Rückspiel der Relegation heute im Liveticker

Wenn Ihr das Relegations-Rückspiel heute nicht im Livestream von DAZN verfolgen könnt, hat SPOX die perfekte Alternative. In unserem Liveticker werdet Ihr minütlich über das Geschehen in Kiel informiert.

Hier geht's zum Liveticker Holstein Kiel - 1. FC Köln.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel : Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, Kirkeskov - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

: Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, Kirkeskov - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese 1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Hector - M. Wolf, Duda, Kainz - Andersson

Bundesliga: Die Relegation zur Bundesliga in den vergangenen fünf Jahren

Holstein Kiel trat bereits 2018 in der Relegation zur Bundesliga an, scheiterte jedoch deutlich mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg.