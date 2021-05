VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel in der Relegation im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Heute steht in der Relegation zur 2. Liga das entscheidende Rückspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt auf dem Programm. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel im kostenlosen Livestream sehen könnt.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt - Das Rückspiel der Relegation zur 2. Liga heute live auf DAZN sehen mit dem kostenlosen Probemonat!

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt - Rückspiel der Relegation: Termin, Anpfiff und Stadion

Am heutigen Sonntag, 30. Mai, geht es in der Relegation um alles oder nichts - für den VfL Osnabrück um den Verbleib in der 2. Liga, für den Ingolstadt um den Aufstieg! Der VfL Osnabrück erwartet den FC Ingolstadt zum Rückspiel im heimischen Stadion an der Bremer Brücke. Angepfiffen wird das Spiel vor knapp 2000 zugelassenen Zuschauern bereits um 13.30 Uhr.

Der FC Ingolstadt befindet sich nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel bereits mit mehr als einem Bein in der 2. Liga. Osnabrück benötigt dagegen ein Wunder, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Genauer: Der VfL muss mit drei Toren Differenz gewinnen und dabei selbst vier oder mehr Tore selbst schießen. Oder das Spiel mit einem 3:0 in die Verlängerung und später in ein anfallendes Elfmeterschießen schicken.

Viel spricht dafür, dass Ingolstadt heute die Rückkehr in die 2. Liga perfekt macht, Wunder hat es im Fußball aber schon oft gegeben.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Hinspiel der Relegation heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Ein Fußballspiel kostenlos sehen - das gehört für viele auch im Jahr 2021 immer noch dazu! Diesen Menschen kann heute geholfen werden, da das Relegations-Rückspiel zur 2. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen wird.

Live im Free-TV zeigt das ZDF ab 13.25 Uhr das Duell um den Aufstieg in die 2. Liga. Moderator Sven Voss, Kommentatorin Claudia Neumann und Co-Kommentator Hanno Balitsch werden Euch durch den frühen Fußball-Mittag begleiten. Ebenfalls kostenlos ist der vom ZDF angebotene Livestream.

Zudem könnt Ihr Ingolstadt gegen Osnabrück heute live bei DAZN verfolgen. Neukunden erhalten von dem Streamingdienst die ersten 30 Tage geschenkt. Wenn Ihr also noch nicht Kunde bei DAZN seid und Euch noch vor dem Spiel bei dem Portal anmeldet, könnt Ihr das Spiel kostenlos sehen.

Üblicherweise ist DAZN nur mit einem Abo (Monats- oder Jahresabo) zu empfangen. Ein solches empfiehlt sich auf jeden Fall für die kommende Fußball-Saison, da DAZN in der Saison noch viel mehr Spiele der Bundesliga und der Champions League übertragen wird.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Hinspiel der Relegation heute im Liveticker

SPOX hält Euch in einem ausführlichen Liveticker im Minutentakt über das Geschehen in Osnabrück auf dem Laufenden. Schaut rein!

Hier geht's zum Liveticker VfL Osnabrück - FC Ingolstadt.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp. In diesem Jahr stehen die Chancen auf den Aufstieg nach dem klaren Sieg im Hinspiel gegen den VfL Osnabrück sehr gut.