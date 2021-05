Die U21-Europameisterschaft geht heute mit den Viertelfinalspielen weiter. Wir zeigen euch, wie der weitere Terminplan aussieht und wann das Halbfinale und das Finale stattfinden.

U21 EM: Wann ist das Halbfinale und Finale? Spielort, Termin

Die U21-Europameisterschaft wird am heutigen Montag, 31. Mai, mit den Viertelfinalspielen fortgesetzt. Deutschland spielt ab 21 Uhr in Szekesfehervar um den Einzug ins Halbfinale (im SPOX-Liveticker).

Die anderen drei Viertelfinalspiele bestreiten die Niederlande und Frankreich, Spanien und Kroatien (beide 18 Uhr), sowie Portugal und Italien.

U21 EM - Spielplan: Viertelfinale

Datum Begegnung Ergebnis 31. Mai 2021 Niederlande vs. Frankreich -:- 31. Mai 2021 Spanien vs. Kroatien -:- 31. Mai 2021 Dänemark vs. Deutschland -:- 31. Mai 2021 Portugal vs. Italien -:-

Bereits Ende März spielten bei der zweigeteilten EM die 16 qualifizierten U21-Mannschaften um acht freie Plätze für das Viertelfinale. Für dieses qualifizierten sich die jeweils erst- und zweitplatzierten Teams der vier Vorrundengruppen.

U21 EM: Wann ist das Halbfinale?

Nach den Viertelfinalpartien bleiben den vier für das Halbfinale qualifizierten Mannschaften nur zwei Ruhetage, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Die beiden Halbfinalspiele finden am kommenden Donnerstag, 3. Juni, statt. Das erste Halbfinale beginnt um 18 Uhr in Maribor (Slowenien), das zweite um 21 Uhr in Szekesfehervar (Ungarn).

Sollte Deutschland sein Viertelfinalspiel gegen Dänemark gewinnen, träfe das Team von Trainer Stefan Kuntz im zweiten Halbfinale auf den Sieger der Viertelfinalpartie

U21 EM - Spielplan: Halbfinale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 3. Juni 2021 18 Uhr Sieger Spanien/Kroatien - Sieger Portugal/Italien -:- 3. Juni 2021 21 Uhr Sieger Niederlande/Frankreich - Sieger Dänemark/Deutschland -:-

U21 EM: Wann ist das Finale?

Das große Finale der U21-EM findet am kommenden Sonntag, 6. Juni, in Ljubljana (Slowenien) statt. Die Partie um den Titel wird um 21 Uhr angepfiffen.

U21 EM - Spielplan: Finale

Datum Begegnung Ergebnis 3. Juni 2021 Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2 -:-

U21 EM: Modus

Ab dem Viertelfinale wird im K.o.-Modus gespielt. Der Sieger zieht in die nächste Runde ein. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung. Gibt es dann auch keinen Sieger, entscheidet das Elfmeterschießen.

© getty Stefan Kuntz ist der Trainer der deutschen U21 bei der EM in Slowenien und Ungarn.

U21-EM: Der deutsche Kader für die Finalrunde der EM