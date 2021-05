Bei der U21-EM geht es in die heiße Phase, das Viertelfinale steht an. Wie Portugal und Italien heute im direkten Duell abschneiden, erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Nach zwei Monaten Turnierpause geht es heute endlich mit der U21-Europameisterschaft weiter. Im Viertelfinale treffen unter anderem Portugal und Italien aufeinander - die wichtigsten Aktionen findet Ihr in unserem Liveticker.

U21 EM, Viertelfinale: Portugal vs. Italien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch die anderen drei Viertelfinalspiele werden heute ausgetragen, alle Infos dazu findet Ihr hier.

Vor Beginn: Italien qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter Spanien für die K.O.-Phase, die Portugiesen konnten Gruppe D mit der maximalen Ausbeute von 9 Punkten an der Spitze abschließen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Viertelfinalbegegnung zwischen Portugal und Italien. Ab 21 Uhr geht es in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana zur Sache.

U21 EM, Viertelfinale: Portugal vs. Italien heute im TV und Livestream

Leider wird die Partie zwischen Portugal und Italien nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, jedoch gibt es auf ran.de einen kostenlosen Livestream.

Auch zu allen anderen Spielen findet Ihr dort Livestreams. Im Free-TV werden lediglich zwei Begegnungen ausgestrahlt, nämlich Deutschland gegen Dänemark (ProSieben) und Niederlande gegen Frankreich (ProSiebenMaxx).

U21-EM: Termine, Ablaufplan, Kalender