Viertelfinale bei der U21-Europameisterschaft! Alle wichtigen Aktionen im Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich könnt Ihr hier in unserem Liveticker verfolgen!

Zwei Monate lang war Pause bei den U21-Nationalteams, bei der EM kämpfen im Viertelfinale heute die Niederlande und Frankreich um den Einzug in die nächste Runde. Wer es packt, erfahrt Ihr hier.

U21 EM, Viertelfinale: Niederlande vs. Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dieses Match ist nicht das einzige des heutigen Tages, auch alle drei weiteren Viertelfinalspiele werden heute ausgetragen. Hier findet Ihr eine Übersicht des Spieltags.

Vor Beginn: Die Niederländer konnten sich in der Vorrunde dank eines besseren Torverhältnisses an erster Stelle vor Deutschland durchsetzen. Frankreich hingegen wurde seiner Favoritenrolle in Gruppe C nicht ganz gerecht und erreichte mit zwei Siegen und einer Niederlage nur den zweiten Platz hinter Dänemark.

Vor Beginn: Herzlich willkommen aus der Bozsik-Arena in Budapest, wo heute die Niederlande und Frankreich im Viertelfinale der U21-EM aufeinandertreffen. Anpfiff ist um 18 Uhr.

U21 EM, Viertelfinale: Niederlande vs. Frankreich heute im TV und Livestream

Fans der beiden Teams dürfen sich freuen, die Partie zwischen den Niederlanden und Frankreich wird nämlich im Free-TV übertragen. Dreißig Minuten vor dem Anpfiff geht es auf ProSieben mit Moderatorin Anna Kraft, Experte Markus Babbel und Kommentator Franz Büchner los.

Darüber hinaus könnt Ihr die Übertragung auch im Livestream empfangen, sowohl auf ran.de als auch auf prosiebenmaxx.de.

U21-EM: Termine, Ablaufplan, Kalender