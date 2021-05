In der 3. Liga empfängt heute der TSV 1860 München den FC Bayern München II. Hier könnt Ihr das Münchner Stadtderby im Liveticker verfolgen.

Münchner Stadtderby in der 3. Liga! Macht der TSV 1860 München heute einen wichtigen Schritt Richtung Aufstieg in die 2. Liga oder holt der FC Bayern München II wichtige Punkte für den Klassenerhalt? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

TSV 1860 München vs. FC Bayern München II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Welche Brisanz steckt in diesem Stadtderby! Die Löwen müssen heute gegen die kleinen Bayern unbedingt gewinnen, um ihre Chancen auf den direkten Aufstieg oder den Relegationsplatz am Leben zu erhalten. Für den FC Bayern München II ist zumindest ein Unentschieden Pflicht. Verliert er heute, ist der Abstieg besiegelt. Da wird im Stadion an der Grünwalder Straße sicher um jeden Zentimeter gekämpft werden.

Vor Beginn: Das Drittligaspiel wird um 14 Uhr im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie TSV 1860 München gegen den FC Bayern München II.

TSV 1860 München vs. FC Bayern München II: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Dressel - Lex, Neudecker, Tallig, Biankadi - Mölders

FC Bayern München II: Hoffmann - Waidner, Che, Feldhahn, Vita - Welzmüller, Stiller - Singh - Sieb, Arp, Scott

TSV 1860 München vs. FC Bayern München II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das brisante Stadtderby zwischen 1860 München und dem FC Bayern II könnt Ihr heute nur im Pay-TV bei Magenta Sport live sehen. Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

Magenta Sport bietet auch einen Livestream an. Diesen könnt Ihr unter magentasport.de abrufen - wenn Ihr ein Abo habt.

Der Sportsender der Telekom ist für Kunden des Unternehmens für die ersten 12 Monate kostenlos zu empfangen. Danach müssen sie 4,95 Euro im Monat bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden müssen für die Übertragungen im TV und im Livestream etwas tiefer in die Taschen greifen: 16,95 Euro im Monat für das Monatsabo und 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle: