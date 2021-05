TSV 1860 München - FC Bayern II: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum brisanten Stadtderby zwischen 1860 München und dem FC Bayern II. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie des 37. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Münchner Stadtderby in der 3. Liga! Am heutigen Sonntag, 16. Mai, empfängt der TSV 1860 München den FC Bayern München II. Das Spiel wird um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Während der TSV 1860 München an die Türe zur 2. Liga klopft, steckt der FC Bayern II tief im Abstiegsstrudel. Die Löwen stehen vor dem 37. Spieltag auf Platz vier, fünf Punkte hinter Hansa Rostock, vier hinter Dynamo Dresden und drei hinter dem FC Ingolstadt.

Der FC Bayern II hat als 18. zwei Punkte weniger als der SV Meppen auf Rang 17, das rettende Ufer ist vier Zähler entfernt. Für ein spannendes und brisantes Derby ist auf jeden Fall gesorgt!

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Saison 2020/21 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im Livestream übertragen - viele davon sogar im Free-TV. Wie ist die Übertragungssituation bei 1860 München gegen den FC Bayern II? Das erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II heute live im TV - keine Übertragung im Free-TV

Alle, die sich das Spiel gerne im Free-TV angesehen hätten, müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Das brisante Derby zwischen den Löwen und den kleinen Bayern wird heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

3. Liga heute live: TSV 1860 München vs. FC Bayern II im Pay-TV

Dennoch gibt es eine Übertragung der Partie - und zwar im Pay-TV bei Magenta Sport. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgenden Personal:

Moderator: Simon Köpfer

Kommentator: Alexander Klich

Der Sportsender der Telekom ist für Kunden des Unternehmens für die ersten zwölf Monate kostenlos zu empfangen. Danach müssen sie 4,95 Euro im Monat bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden müssen für die Übertragungen im TV und im Livestream etwas tiefer in die Taschen greifen: 16,95 Euro für das Monatsabo und 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo.

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II heute im Livestream

MagentaSport bietet auch einen Livestream an. Diesen könnt Ihr unter magentasport.de abrufen - wenn Ihr ein Abo habt.

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Runde: 37. Spieltag

37. Spieltag Datum: 16. Mai 2021

16. Mai 2021 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV-Übertragung: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II heute im Liveticker

Ihr könnt das Münchner Derby zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern II heute nicht live bei Magenta Sport verfolgen? Dann schaut rein in den Liveticker von SPOX!

Hier geht's zum Liveticker von 1860 München - FC Bayern II.

3. Liga: TSV 1860 München vs. FC Bayern II - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Dressel - Lex, Neudecker, Tallig, Biankadi - Mölders

Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Dressel - Lex, Neudecker, Tallig, Biankadi - Mölders FC Bayern II: Hoffmann - Waidner, Che, Feldhahn, Vita - Welzmüller, Stiller - Singh - Sieb, Arp, Scott

