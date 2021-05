Im Halbfinale des Sachsenpokals trifft Lok Leipzig heute auf Dynamo Dresden. Kann der Drittligist seiner Favoritenrolle gerecht werden? Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird forlaufend aktualisiert.

Sachsenpokal: Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden jetzt im Liveticker - 1:0

Lok Leipzig - Dynamo Dresden 1:0 Tore 1:0 Ziane (1.) Aufstellung Lok Leipzig Gies - Eglseder, Heynke, Sirch - Berger, Abderrahmane, Piplica, Mehmedovic - Pfeffer - Nattermann, Ziane Aufstellung Dynamo Dresden Kiefer - Schmidt, Großer, Hollenbach, Kühn - Kulke, Löwe, Saliger - Oehmichen - Hoffmann, Harres Gelbe Karten

19.: Die Gäste sind weiter am Drücker, doch es fehlt ein wenig die klare Strafraumaktion. Momentan ergibt sich hier viel Mittelfeldgeplänkel, aber dafür ist es eine durchaus faire Partie.

15.: Wir haben unsere erste Verletzungsunterbrechung: Kulke grätscht schräg von hinten Piplica um, verletzt sich dabei aber selbst. Er wird kurz behandelt und geht erstmal vom Platz, kann aber wohl weitermachen. Das Spiel läuft wieder.

12.: Dynamo fängt sich allmählich, doch die Hausherren bestimmen zunächst weiter das Spiel.

9.: Nach einem Konter der Dresdner, der im Sande verläuft geht es schnell über rechts und Berger. Dessen Flanke wird jedoch abgefälscht und ist am Fünfer kein Problem für Kiefer.

7.: Nächste Chance für Leipzig! Ziane trägt das Leder durch die Mitte und schiebt dann rüber zu Nattermann, der aus gut 24 Metern halblinker Position abzieht. Doch dieses Mal ist Kiefer am rechten Pfosten zur Stelle.

4.: Das ging schnell! Der Außenseiter verschwendet keine Zeit und bringt sich in Führung. Und: Lok macht gleich weiter Druck. Dynamo ist noch gar nicht so richtig im Spiel angekommen.

Sachsenpokal: Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden jetzt im Liveticker - Tor Djamal Ziane

1.: Tooooorrrr!!! LOK LEIPZIG - Dynamo Dresden 1:0 - Torschütze: Djamal Ziane. Das ging schnell! Ziane bekommt den Ball mit der ersten Aktion durchgesteckt, kann sich gegen seinen Verteidiger durchsetzen und schiebt mit Hilfe des rechten Innenpfosten ein.

1.: Auf geht's, das Spiel läuft!

Vor Beginn: Die Mannschaften kommen auf den Platz im Bruno-Plache-Stadion. Der Anpfiff ist nur noch wenige Minuten entfernt.

Vor Beginn: Und der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger kontert mit diesen Herren: Kiefer - Großer - Kühn - Harres - Löwe - Kulke - Oehmichen - Hollenbach - Hoffmann - Schmidt - Saliger.

Vor Beginn: Der Anpfiff naht, Zeit also für die Aufstellungen! Lok schickt diese Truppe ins Rennen: Gies - Eglseder, Heynke, Sirch - Berger, Abderrahmane, Piplica, Mehmedovic - Pfeffer - Nattermann, Ziane.

Vor Beginn: Für Lok Leipzig ist die heutige Partie eine ganz besondere. Die Saison in der Regionalliga wurde aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt. Die Leipziger bestreiten somit zum ersten Mal seit Oktober wieder ein Pflichtspiel. Die Favoritenrolle der Dresdner dürfte durch diesen Umstand nur noch weiter verstärkt werden.

Vor Beginn: Die Dresdner dürften sich immer noch in Feierlaune befinden. Der Sportgemeinschaft gelang am vergangenen Wochenende der vorzeitige Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für Kopfschmerzen hat allerdings das Verhalten einiger Dresdner Anhänger geführt: Diese sorgten im Anschluss an den Sieg gegen Türkgücü München für Krawalle.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum heutigen Halbfinale im Sachsenpokal. Die Partie zwischen Lok Leipzig und Dynamo Dresden soll um 15.30 Uhr beginnen.

Sachsenpokal: Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden heute im TV und Livestream

Ihr könnt das Spiel im Halbfinale des Sachsenpokal auch im Free-TV verfolgen: Der MDR überträgt die Partie live und in voller Länge. Um 15.15 Uhr beginnt die Übertragung auf dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Der MDR bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr hier kostenfrei aufrufen.

Sachsenpokal: Dynamo Dresdens letzte fünf Spiele