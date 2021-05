PSG vs. Montpellier: Coupe de France Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Coupe de France trifft Paris Saint-Germain heute im Halbfinale auf HSC Montpellier. SPOX gibt Euch alle nötigen Infos zum Spiel und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Coupe de France, HSC Montpellier - PSG: Termin, Spielort, Zeit, Infos

Wer zieht in das Finale des Coupe de France, dem französischen Pokal, ein? Am heutigen Mittwoch, 12. Mai, treffen im ersten Halbfinale die beiden Erstligisten HSC Montpellier und Paris Saint-Germain aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr im Stade de la Mosson angepfiffen.

In der Champions League im Halbfinale ausgeschieden, in der Ligue 1 zwei Spieltage vor Saisonende drei Punkte hinter Tabellenführer OSC Lille - jetzt kann PSG die Saison wohl nur noch mit dem Gewinn des Coupe de France retten.

Im Halbfinale bei HSC Montpellier ist das Pariser Starensemble um Superstar Neymar in der Rolle des Favoriten. Montpellier liegt in der Tabelle auf Platz acht, hat aber nur noch eine Minimalchance einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison zu erreichen. Deshalb hat das Pokal-Halbfinale auch für Montpellier eine hohe Bedeutung.

Während Montpellier die Generalprobe in der französischen Liga am vergangenen Sonntag in Strasburg gewann, kassierte PSG einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft, spielte in Rennes lediglich 1:1.

In der Ligue 1 gewann PSG die beiden Spiele der Saison 2020/21 gegen Montpellier. In Montpellier mit 3:1, in Paris mit 4:0.

Coupe de France Halbfinale im Überblick

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mittwoch, 12. Mai 21 Uhr HSC Montpellier Paris Saint-Germain Donnerstag, 13. Mai 21.15 Uhr GFA Rumilly Vallieres AS Monaco

Coupe de France, Halbfinale: HSC Montpellier - PSG heute live im TV und Livestream

Das Pokal-Halbfinale zwischen HSC Montpellier und PSG wird heute nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Live könnt Ihr es ab 20.55 Uhr unter anderem bei Sport1+, dem Pay-TV-Sender von Sport1, sehen.

Sport1+ ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Das Abo kostet im Jahresabo 10 Euro im Monat. Sport1+ ist in Deutschland über über folgende Anbieter empfangbar:

Vodafone

Telekom

Sky

Unitymedia

Pyur

1&1

Zattoo

Waipu.tv

Ihr könnt das Spiel an Eurem PC auch im Livestream live sehen, aber auch nur, wenn Ihr vorher das Abo für Sport1+ abgeschlossen habt. Für Smartphoe und Tablet müsst Ihr eine App der oben gezeigten Anbieter downloaden, um das Spiel im Livestream sehen zu können.

Ebenfalls live dabei sein könnt Ihr bei dem Streamingdienst DAZN. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator Stefan Galler um 21 Uhr.

Nicht nur den Coupe de France könnt Ihr bei DAZN verfolgen, der Streamingdienst hat noch deutlich mehr Fußball für Euch im Programm. Neben Ligue 1, La Liga und Serie A sind auch ausgewählte Spiel der Bundesliga, die Champions Und die Europa League im Live-Programm enthalten.

Wenn Ihr das Angebot 30 Tage lang testen möchtet, könnt Ihr das hier vollkommen kostenlos und unverbindlich tun. Anschließend könnt Ihr Euch zwischen dem Monatsabo für 11,99 Euro und dem Jahresabo für 119,99 Euro entscheiden.

HSC Montpellier - Paris Saint-Germain: Voraussichtliche Aufstellungen

Montpellier: Omlin - Sambia, cozza, Congre, Souquet - Chotard, Savanier, Ferri - Mollet, Laborde, Delort

Omlin - Sambia, cozza, Congre, Souquet - Chotard, Savanier, Ferri - Mollet, Laborde, Delort PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Parades, Verrati, Di Maria, Neymar, Mbappe - Kean

Coupe de France: Die vergangenen Gewinner im Überblick

Nachdem der Pokal viermal in Folge an PSG ging, entthronte Stade Rennes 2019 die Hauptstädter nach Elfmeterschießen. Im vergangenen Jahr ging der Cup aber wieder an PSG.