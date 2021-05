MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute der MSV Duisburg den FC Ingolstadt. In folgendem Artikel erklärt Euch SPOX wo Ihr die Partie des 37. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 3. Liga neigt sich dem Saisonende entgegen. Am heutigen Samstag, 15. Mai, empfängt der MSV Duisburg am 37. Spieltag den FC Ingolstadt. Los geht's um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Der Aufstiegskampf in der 3. Liga ist so spannend wie selten zuvor. Vor dem zweitletzten Spieltag ist noch nichts entschieden. Tabellenführer ist Dynamo Dresden mit 69 Punkten, es folgen Hansa Rostock (67), 1860 München und der FC Ingolstadt (beide 67). Diese vier Teams kämpfen noch um den direkten Aufstieg und die Relegation.

Der FC Ingolstadt verpasste eine noch bessere Ausgangsposition durch zwei Unentschieden in den vergangenen beiden Spielen.

Der MSV Duisburg befindet sich dagegen im Abstiegskampf - auch wen die Lage für den Traditionsklub nicht mehr so prekär ist, wie noch vor einigen Wochen. Als 14. trennen den MSV sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den momentan der KFC Uerdingen inne hat. Spielt der MSV heute zumindest Unentschieden, hat er den Klassenerhalt aus eigener Kraft realisiert.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: Übertragung heute live im TV und Livestream

In den folgenden Abschnitten zeigen wir Euch, wo Ihr MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt heute live sehen könnt. Im Pay-TV, Livestream - oder sogar im Free-TV?

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Free-TV

Das ist doch eine gute Nachricht! Das Spiel des MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt wird heute live im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür sind der Bayerische Rundfunk (BR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR).

Die ARD zeigt in dieser Saison auf ihren dritten Programmen bis zu 86 Drittligaspiele live im Free-TV, Duisburg gegen Ingolstadt gehört heute zu den ausgewählten Samstagspartien.

Der WDR legt mit der Übertragung im Rahmen der Sendung "Sport im Westen" um 14 Uhr los. Ebenfalls um 14 Uhr beginnt die Sendung "Blickpunkt Sport live" des BR mit der Liveübertragung von MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Pay-TV

Magenta Sport zeigt jedes Spiel der diesjährigen Saison live als Einzelspiel. Heute beginnt die Übertragung des Spiels Duisburg gegen Ingolstadt um 13.45 Uhr mit Moderator Holger Speckhahn und Kommentator Mario Bast. Das Spiel ist auch Teil der großen Samstagskonferenz. Diese beginnt ebenfalls um 13.45 Uhr. Begleiten werden die Konferenz Moderator Alexander Kunz und Kommentator Martin Piller. Folgende Spiele werden heute in der Konferenz zusammengefasst:

SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

MSV Duisburg - FC Ingolstadt

KFC Uerdingen - 1. FC Magdeburg

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock

Falls Ihr die 3. Liga live bei Magenta Sport live sehen wollt, braucht Ihr ein Abo. Als Telekom-Kunde ist dieses ein Jahr lang kostenlos. Anschließend kostet es 4,95 Euro monatlich.

Seid Ihr kein Telekom-Kunde müsst Ihr mehr bezahlen. In diesem Fall kostet Euch das Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Im Monatsabo müsst Ihr 16,95 Euro bezahlen.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Livestream

Der BR und der WDR bieten auch einen Livestream ihrer Übertragung an. Den Livestream des WDR findet Ihr hier, den Livestream des BR könnt Ihr hier sehen.

Sehen könnt Ihr das Einzelspiel und die Konferenz auf Magenta Sport nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am Smart-TV-Gerät, dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann informiert Ihr Euch am besten über das Spiel im Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker MSV Duisburg - FC Ingolstadt.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

© getty Leo Weinkauf steht beim MSV Duisburg im Tor.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Scepanik - Ma. Frey, Krempicki - Engin, Palacios, Stoppelkamp - Bouhaddouz

Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Scepanik - Ma. Frey, Krempicki - Engin, Palacios, Stoppelkamp - Bouhaddouz FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Kotzke - Röhl, M. Stendera, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

