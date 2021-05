Manchester United vs. FC Liverpool: Nachholspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League treffen heute die beiden Spitzenklubs Manchester United und FC Liverpool aufeinander. Wir verraten Euch, wo Ihr das Nachholspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Premier League, Manchester United - FC Liverpool: Nachholtermin, Spielort, Zeit, Infos

Nachholspiel in der Premier League! Am heutigen Donnerstag, 13. Mai, treffen Manchester United und der FC Liverpool im Derby aufeinander. Der Ball rollt im Old Trafford ab 21.15 Uhr.

Das Spiel der beiden Spitzenklubs musste am 2. Mai rund rund eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden, nachdem bis zu 10.000 United-Fans gegen die Besitzerfamilie um Klubchef Joel Glazer und deren jüngste Super-League-Pläne protestiert hatten. 200 bis 300 der Anhänger verschafften sich Zugang ins Stadioninnere. Andere hinderten am Mannschaftshotel den Teambus an der Fahrt zum Stadion.

Für Manchester United ist es heute das dritte Premier-League-Spiel binnen fünf Tagen. Der Europa-League-Finalist hat gute Chancen, die Saison als Zweiter zu beenden. Die Meisterschaft sicherte sich am vergangenen Dienstag vorzeitig Stadtrivale Manchester City, kurioserweise durch die Niederlage von Manchester United gegen Leicester City.

Der FC Liverpool muss dagegen als Tabellensechster noch um den Einzug in die Champions League bangen. Ein Sieg in Manchester würde dem Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp die Chance aufrecht erhalten.

Begegnung: Manchester United - FC Liverpool

Manchester United - FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 34

34 Datum: 13. Mai 2021

13. Mai 2021 Anstoß: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Stadion: Old Trafford, Manchester

© getty Am 2. Mai musste das Spiel nach Fanausschreitungen abgesagt werden.

Manchester United - FC Liverpool: Premier League Nachholspiel heute live im TV und Livestream

Die Premier League ist in dieser Saison bei Sky zu Hause. Der Pay-TV-Sender zeigt das Beste aus England live im TV und im Livestream.

Manchester United gegen den FC Liverpool läuft heute auf Sky Sport 2 (HD). Kommentieren wird das Spiel Tomi Tomic. Um Sky sehen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen. Die aktuellen Angebote findet Ihr auf der Sky-Homepage.

Zusätzlich zur Übertragung im TV bietet Sky auch eine Übertragung im Livestream an. Diesen können Sky-Kunden via SkyGo-Abonnement. Einen weiteren Zugang zum Livestream bietet das mit Kosten verbundene Sky Ticket, das für Nicht-Sky-Kunden ist.

Manchester United - FC Liverpool: Premier League Nachholspiel heute im Liveticker

Wer nicht auf Sky zugreifen kann, bekommt von SPOX die Alternative, das Spiel im Liveticker mitzuverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - FC Liverpool.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Premier League: Die aktuelle Tabelle