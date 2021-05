Ligue 1, Szenarien: So wird PSG heute vor Lille Meister

In der Ligue 1 liegt vor dem letzten Spieltag der OSC Lille einen Punkt vor Paris Saint-Germain. SPOX zeigt, wie PSG heute doch wieder Meister in Frankreich werden kann.

Herzschlag-Finale in der Ligue 1! Vor dem letzten Spieltag am heutigen Sonntag, 22. Mai, haben noch drei Teams die Chance Meister zu werden.

Überraschend führt OSC Lille die Tabelle mit 80 Punkten (Tordifferenz +40) vor Serienmeister Paris Saint-Germain (79/+56) und AS Monaco (77/+34) an. Die geringste Chance auf den Titel hat wegen des schlechtesten Torverhältnisses Monaco. Kevin Volland, deutscher Stürmer in Reihen der Monegassen glaubt nicht mehr an die Meisterschaft. "Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Lille und Paris sind sehr konstant dieser Saison", sagte der Nationalspieler bei Sky.

Lille spielt heute in Angers (12.), PSG bei Stade Brest (16.) und Monaco muss nach Lens (6.). Für alle drei Meisterschaftsanwärter machbare Gegner. Alle Partien der Ligue 1 werden heute um 21 Uhr angepfiffen.

Ligue 1: Die Tabellenspitze im Überblick

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. OSC Lille 37 62:22 40 80 2. Paris Saint-Germain 37 84:28 56 79 3. AS Monaco 37 76:42 34 77 4. Olympique Lyon 37 79:40 39 76

Ligue 1: So wird PSG heute Meister vor Lille

Für Paris Saint-Germain wäre es eine große Enttäuschung, die Saison 2020/21 nicht als Erster abzuschließen. In den vergangenen drei Jahren wurde PSG jeweils Meister, in den vergangenen acht Jahren sieben Mal. Nur in der Saison 2016/17 durchbrach Monaco die PSG-Dominanz. Wir beleuchten für Euch näher, was passieren muss damit PSG heute wieder Meister wird.

PSG wird Meister ...

... bei einem Sieg in Brest und einer Niederlage von Lille in Angers

... bei einem Sieg in Brest und einem Unentschieden von Lille in Angers

... bei einem Unentschieden in Brest und einer Niederlage von Lille in Angers.

Ligue 1: PSG, Lille und Monaco heute live im TV und Livestream

Ligue 1: PSG, Lille und Monaco heute im Liveticker

