Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel in der Relegation im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In der Relegation zur Bundesliga findet heute das Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln statt. Wo Ihr das Spiel im kostenlosen Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Das Relegations-Rückspiel Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live auf DAZN sehen - Sichert euch den Gratismonat und seid live dabei!

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln - Rückspiel der Relegation: Termin, Anpfiff und Stadion

Showdown in Kiel! Am heutigen Samstag, 29. Mai, fällt im Rückspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln die Entscheidung darüber, welche Mannschaft in der Saison 2021/22 in der Bundesliga spielen darf. Die Partie wird um 18 Uhr vor 2350 erlaubten Zuschauern im Holstein-Stadion angepfiffen.

Der Gewinner des Duells darf nächste Saison in der Bundesliga spielen. Bei einem Gleichstand entscheidet die Auswärtstorregelung oder sogar die Verlängerung oder das Elfmeterschießen.

Nach dem Hinspiel spricht vieles dafür, dass Kiel den Bundesligisten 1. FC Köln in die 2. Liga befördern wird. Die Störche gewannen das Hinspiel mit 1:0 und gehen mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel im heimischen Stadion.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel der Relegation im kostenlosen Livestream sehen - So funktioniert's

Das Relegations-Rückspiel wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist eigentlich nur mit einem bestehenden Abo zu empfangen, wenn Ihr kein solches habt, könnt Ihr das Spiel dennoch im Livestream verfolgen - und das sogar kostenlos.

DAZN lässt Neukunden sein Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Ihr heute noch rechtzeitig vor Spielbeginn auf der Homepage ein Konto erstellt und Euch registriert, könnt Ihr DAZN die nächsten 30 Tage lang kostenlos sehen. Mit diesem Schritt habt Ihr nicht automatisch ein Abo abgeschlossen, da Ihr die Vereinbarung vor Ablauf des Probemonats kündigen könnt.

Habt Ihr Gefallen an DAZN gefunden, könnt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 119,99 Euro) abschließen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos dazu findet Ihr hier! Auch in dem ab August geltenden Angebot wird es wieder einen kostenlosen Probemonat geben.

DAZN zeigt zahlreiche Sportarten - unter anderem Fußball (Champions League, Europa League, Nations League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) sowie Tennis, Darts und Motorsport.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Das Rückspiel der Relegation heute im Liveticker

SPOX bietet zum Relegationsspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln einen ausführlichen Liveticker an. Dieser ist garantiert kostenlos.

Hier geht's zum Liveticker Holstein Kiel - 1. FC Köln.

Bundesliga: Die Relegation zur Bundesliga in den vergangenen fünf Jahren

Holstein Kiel trat bereits 2018 in der Relegation zur Bundesliga an, scheiterte jedoch deutlich mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg. Interessant: In den vergangenen fünf Jahren setzte sich drei Mal der Zweitligist durch.