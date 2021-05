Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute Hansa Rostock den FSV Zwickau. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie des 36. Spieltags live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Termin, Ort, Infos

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, 8. Mai, zum Ost-Duell zwischen Hansa Rostock und dem FSV Zwickau. Das Spiel wird um 14 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Vor allem für Hansa Rostock steht heute viel auf dem Spiel. Als Tabellenzweiter ist der Aufstieg in die 2. Liga aus eigener Kraft möglich. Dazu sind aber vor allem Siege notwendig. Am vergangenen Dienstag trennte sich Hansa vom FC Ingolstadt 1:1 und hielt somit den unmittelbaren Verfolger bei zwei Punkten Rückstand. Wie Ingolstadt weißt auch der TSV 1860 München 64 Punkte auf.

Der FSV Zwickau hat vor dem Spiel in Rostock sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Platz 17. Den Klassenerhalt könnte Zwickau mit einem Sieg in Rostock perfekt machen. In der Hinrunde gewann Rostock beim derzeitigen Tabellen-13. mit 2:0.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: Übertragung heute live im TV und Livestream

In der Saison 2020/21 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im Livestream übertragen - viele sogar im Free-TV. Bei der Partie zwischen Hansa Rostock und dem FSV Zwickau könnt Ihr heute aus dem Vollen schöpfen!

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im Free-TV

An jedem Samstag werden von den 3. Programmen der ARD Drittligaspiele live im Free-TV gezeigt. Hansa Rostock gegen Zwickau könnt Ihr heute live beim MDR und beim NDR live verfolgen.

Der NDR legt mit der Übertragung im Rahmen der Sendung "Sportclub live - 3. Liga" um 14 Uhr los. Ebenfalls um 14 Uhr beginnt die Sendung "Sport im Osten" des MDR mit der Liveübertragung von Hansa Rostock gegen den FSV Zwickau.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im Pay-TV

MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele - also auch heute Rostock gegen Zwickau - der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt. Los geht es heute um 13.45 Uhr mit Moderator Gari Paubandt und Kommentator Mike Münkel. Ihr könnt Rostock gegen Zwickau zudem als Teil der Konferenz bei Magenta Sport live sehen.

Der Bezahlsender der Telekom ist für Telekom-Kunden im ersten Monat kostenlos, danach müssen sie für ein Monatsabo 4,95 Euro bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (9,95 Euro pro Monat).

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Livestream

Der NDR und der MDR zeigen Rostock gegen Zwickau in einem kostenlosen Livestream. Zu diesen gelangt Ihr über folgende Links:

Den Livestream von MagentaSport könnt Ihr auf magentasport.de abrufen. Für diesen benötigt Ihr allerdings ein Abo.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. FSV Zwickau

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 36

36 Datum: 8. Mai 2021

8. Mai 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Ostseestadion

Ostseestadion TV-Übertragung: MagentaSport, NDR, MDR

Livestream: MagentaSport, NDR, MDR

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist bei allen Spielen der 3. Liga mit einem ausführlichen Liveticker ganz nah dran am Geschehen.

Hier geht's zum Liveticker Hansa Rostock - FSV Zwickau.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau - 3. Liga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek

Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - M. Schröter, Schikora, Könnecke, Miatke - König, Starke

