FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Heute steht in der Relegation zur 2. Liga das Hinspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im kostenlosen Livestream sehen könnt.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück- Das Hinspiel der Relegation zur 2. Liga heute live auf DAZN sehen mit dem kostenlosen Probemonat!

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück - Hinspiel der Relegation: Termin, Anpfiff und Stadion

Am heutigen Donnerstag, 27. Mai, findet in der Relegation zur 2. Liga das Hinspiel statt. Drittligist FC Ingolstadt empfängt Zweitligist VfL Osnabrück. Die Partie beginnt um 18.15 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Das entscheidende Rückspiel steigt am kommenden Sonntag, 30. Mai, ab 13.30 Uhr in Osnabrück. Der Gewinner des Duells darf nächste Saison in der 2. Liga spielen. Bei einem Gleichstand entscheidet die Auswärtstorregelung oder sogar die Verlängerung oder das Elfmeterschießen im Rückspiel.

© getty Der VfL Osnabrück will über die Relegation den Klassenerhalt schaffen.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel der Relegation heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Nach Ende der Saison ziehen die Relegationsspiele viele Fans in ihren Bann. Das Beste: Das Relegations-Hinspiel zwischen Ingolstadt und Osnabrück ist ohne zusätzliche Kosten live zu sehen.

Eure erste Option ist das ZDF. Dort beginnt die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa. Kommentieren werden das Spiel dann Martin Schneider und Hanno Balitsch. Ebenfalls kostenlos ist der vom ZDF angebotene Livestream.

Zudem könnt Ihr Ingolstadt gegen Osnabrück heute live bei dem Streamingdienst DAZN verfolgen. Neukunden erhalten von DAZN die ersten 30 Tage geschenkt. Wenn Ihr also noch nicht Kunde bei DAZN seid und Euch noch vor dem Spiel bei dem Portal anmeldet, könnt Ihr das Spiel kostenlos sehen.

Generell benötigt man für DAZN ein Abo. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel der Relegation heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und könnt das Relegations-Hinspiel heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann schaut in den ausführlichen Liveticker von SPOX. In diesem halten wir Euch zeitnah über das Geschehen in Ingolstadt auf dem laufenden.

Hier geht's zum Liveticker FC Ingolstadt - VfL Osnabrück.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.