In der 3. Liga kann Dynamo Dresden heute mit einem Sieg gegen Türkgücü München den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden kann heute vorzeitig die Rückkehr in die 2. Liga fixieren. Dafür braucht es einen Sieg gegen Aufsteiger Türkgücü München. Dieser kann als Tabellenelfter gelassen in sein letztes Auswärtsspiel der Saison gehen. Wird in Dresden heute gegen 16 Uhr groß gefeiert?

Vor Beginn: Das Drittligaspiel wird um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Dynamo Dresden gegen Türkgücü München.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Kreuzer, Ehlers, Knipping, Löwe - Stark - Königsdörffer, Kade - Mörschel - Daferner, Hosiner

Türkgücü München: Vollath - Fischer, Sorge, Kusic, Awoudja - Erhardt, Berzel - Barry, Maier, Sijaric - Sliskovic

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Weil Magenta Sport die Übertragungsrechte für die gesamte 3. Liga besitzt, zeigt der Anbieter der Telekom heute auch Dynamo Dresden gegen Türkgücü München live ab 13.45 Uhr.

Sportfans, die zugleich auch Kunden bei der Telekom sind, können Magenta Sport ein komplettes Jahr lang gratis nutzen, bevor sie 4,95 Euro pro Monat zahlen müssen. Ohne Gratisjahr fallen für Nicht-Telekom-Kunden hingegen 16,95 Euro für das Monatsabo und 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo an.

Auch im Free-TV gibt es das live zu sehen. Die Übertragung des MDR startet kurz vor Anpfiff. Der Mitteldeutsche Rundfunk bietet das Spiel auch im kostenlosen Livestream an.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle