1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

36. Spieltag der 3. Liga! Heute empfängt der 1. FC Magdeburg dem MSV Duisburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Ort, Termin, Infos

In der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, 8. Mai, der 1. FC Magdeburg den MSV Duisburg. Los geht's um 14 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Während Magdeburg durch einen Sieg in Saarbrücken am vergangenen Mittwoch in Saarbrücken den Klassenerhalt perfekt machte, muss Duisburg nach dem 2:2 gegen den FC Bayern II weiter zittern. Als 17. liegen die Zebras bei noch drei zu spielenden Partien sechs Punkte vor Platz 17, dem ersten Abstiegsplatz.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

In der Saison 2020/21 werden zahlreiche Samstagsspiele der 3. Liga live im Free-TV auf den 3. Programmen der ARD live im Free-TV übertragen. Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem MSV Duisburg gehört heute nicht zu den ausgewählten Partien. Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel bei MagentaSport sehen.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im Pay-TV

Als langjähriger Partner der 3. Liga zeigt MagentaSport jedes Spiel der diesjährigen Saison live als Einzelspiel. Heute beginnt die Übertragung des Spieles Magdeburg gegen Duisburg um 13.45 Uhr mit Moderatorin Stefanie Blochwitz und Kommentator Lenny Leonhardt. Das Spiel ist auch Teil der großen Samstagskonferenz. Diese beginnt ebenfalls um 13.45 Uhr. Begleiten werden die Konferenz Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Klich. Folgende Spiele werden heute in der Konferenz zusammengefasst:

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

FC Hansa Rostock - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen

SG Dynamo Dresden - FC Viktoria Köln

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Livestream

Sehen könnt Ihr Magdeburg gegen Rostock auf MagentaSport nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am Smart-TV-Gerät, dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Hier geht's zum kostenpflichtigen Livestream 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream -Wichtigste Infos

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt Magdeburg gegen Rostock heute nicht live bei Magenta Sport sehen? Für diesen Fall empfehlen wir Euch den Liveticker von SPOX!

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg - 3. Liga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Magdeburg: M. Behrens - Tob. Müller, A. Müller, Bittroff - Rorig, Bell Bell - Jacobsen, Malachowski - Atik, Kath - Brünker

M. Behrens - Tob. Müller, A. Müller, Bittroff - Rorig, Bell Bell - Jacobsen, Malachowski - Atik, Kath - Brünker MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, D. Schmidt, Sicker, Scepanik - M. Jansen, Ma. Frey - Engin, Krempicki, Stoppelkamp - Bouhaddouz

3. Liga: Die Tabelle vor dem 36. Spieltag