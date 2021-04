In der 3. Liga empfängt am 33. Spieltag Aufstiegskandidat Hansa Rostock den SV Wehen-Wiesbaden. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Hansa Rostock vs. SV Wehen-Wiesbaden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Gäste setzen heute auf die folgende Elf: Boss - Mrowca, Mockenhaupt, Carstens, Chato - Kempe, Lankford, Medic, G. Korte, Malone - P. Tietz

Vor Beginn: Knapp zwei Stunden noch bis in Rostock der Anpfiff erfolgen wird. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Robin Braun aus Wuppertal.

Vor Beginn: Tabellenführer Hansa Rostock will mit einem Sieg gegen den SV Wehen-Wiesbaden den nächsten Schritt Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. Der SV Wehen-Wiesbaden kann rein rechnerisch auch noch in das Aufstiegsrennen eingreifen. Als Fünfter liegt der SVWW vor dem 33. Spieltag acht Punkte hinter Relegationsplatz drei.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie heute um 19 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Drittligapartie zwischen Hansa Rostock und dem SV Wehen-Wiesbaden.

Hansa Rostock vs. SV Wehen-Wiesbaden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr das Spiel heute nur bei Magenta Sport sehen. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom startet um 18.45 Uhr die Übertragung. Kommentator ist Andreas Mann, Moderator Gari Paubandt. Ihr könnt das Spiel zudem im Rahmen der Spieltagskonferenz mit Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Kunz ab 18.45 Uhr bei MagentaSport live sehen.

Für Telekom-Kunden kostet das Abo ein Jahr lang keinen Cent. Erst danach fallen 4,95 Euro im Monat an. Nicht-Kunden müssen hingegen von Beginn an bereits 16,95 Euro für das Monatsabo und 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo zahlen.

Hansa Rostock vs. SV wehen-Wiesbaden: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Schwede - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek

SV Wehen-Wiesbaden: Boss - Mrowca, Mockenhaupt, Carstens, Chato - Kempe - Kuhn, Medic, G. Korte, Brumme - P. Tietz

