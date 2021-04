FC Barcelona - Athletic Bilbao: Finale in der Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale der Copa del Rey stehen sich heute der FC Barcelona und Athletic Bilbao gegenüber. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Finale live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Du willst das Copa del Rey Finale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao live und in voller Länge sehen? Dann sicherere Dir jetzt dem kostenlosen Probemonat von DAZN!

Copa del Rey Finale heute - FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: Anstoß, Spielort, Stadion

Gewinnt Athletic Bilbao im zweiten Anlauf binnen zwei Wochen den spanischen Pokal? Das Finale der Copa del Rey der Saison 2020/21 findet am heutigen Samstag, 17. April, im Olympiastadion von Sevilla statt. Anpfiff des Spieles FC Barcelona gegen Athletic Bilbao ist um 21.30 Uhr.

Es ist eine kuriose Situation für Athletic Bilbao. Vor genau zwei Wochen verlor Bilbao das Finale der Copa del Rey 2019/20 gegen Real Sociedad San Sebastian mit 0:1. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie musste das Finale im vergangenen Jahr abgesagt werden und konnte erst mit viel Verspätung ausgetragen werden.

Einfacher wird die Aufgabe für den Tabellenelften von La Liga nicht, ist der Finalgegner diesmal doch der FC Barcelona. Das Team um Superstar Lionel Messi liegt in der Meisterschaft als Dritter nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Atletico Madrid, in der Champions League scheiterte das Team von Trainer Ronald Koeman im Achtelfinale an Paris Saint-Germain.

Copa del Rey Finale heute live: FC Barcelona vs. Athletic Bilbao im TV und Livestream sehen

Eine Live-Übertragung des spanischen Pokalfinals im Free-TV wird es heute nicht geben. Die Übertragungsrechte an der Copa del Rey liegen nämlich exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt heute mit der Übertragung unmittelbar vor dem Anpfiff. Das Spiel wird kommentiert von Jan Platte, ihm steht Experte Sebastian Kneißl zur Seite.

Mit dem Coupe de France, dem FA Cup und dem Carabao Cup überträgt DAZN auch drei weitere europäische Pokalwettbewerbe live. Dazu kommen die Champions League, die komplette Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, Spiele aus europäischen Topligen und jede Menge Länderspiele.

Zum DAZN-Angebot gehören außerdem auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Tennis, Handball, Rugby, Wintersport, Radsport, Motorsport, Wrestling, UFC und Boxen.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats fallen für das DAZN-Monatsabonnement 11,99 Euro an. Ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Copa del Rey Finale heute live: FC Barcelona vs. Athletic Bilbao im Liveticker

Bei SPOX seit Ihr beim Finale der Copa del Rey heute im Liveticker dabei. Dort erfahrt Ihr zeitnah, wenn in Sevilla etwas passiert.

Hier geht's zum Liveticker FC Barcelona - Athletic Bilbao.

© getty Real Sociedad San Sebastian gewann vor zwei Wochen die Copa del Rey der Vorsaison.

Copa del Rey: Die Sieger seit 2010