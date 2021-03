In der WM-Qualifikation stehen heute zehn Partien an. Welche das sind, und wo Ihr diese im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Die Qualifikation zur WM 2022 ist in vollem Gange! Am heutigen Dienstag absolvieren mehrere Nationalteams bereits ihr drittes Gruppenspiel. Es heißt also wieder Punkte sammeln, um sich im Rahmen der Qualifikation ein Ticket für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu sichern.

WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream: Diese Spiele stehen heute an

Am heutigen Dienstag, 30. März, finden zehn Qualifikationsspiele zur WM 2022 in Katar statt. Zwei Spiele beginnen um 18 Uhr, die restlichen acht dann um 20.45 Uhr.

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Qualifikationsspielen gehen heute Russland, die Türkei und Montenegro in ihr drittes Spiel. Mit einem weiteren Sieg könnten diese Nationen einen weiteren großen Schritt in Richtung WM-Ticket machen. Von den großen europäischen Fußballnationen sind heute Portugal, Kroatien, Belgien und die Niederlande im Einsatz. Alle Spiele in der Übersicht:

Datum Anpfiff Heim Gast 30. März 18 Uhr Aserbaidschan Serbien 30. März 18 Uhr Zypern Slowenien 30. März 20.45 Uhr Luxemburg Portugal 30. März 20.45 Uhr Belgien Belarus 30. März 20.45 Uhr Wales Tschechien 30. März 20.45 Uhr Gibraltar Niederlande 30. März 20.45 Uhr Montenegro Norwegen 30. März 20.45 Uhr Türkei Lettland 30. März 20.45 Uhr Kroatien Malta 30. März 20.45 Uhr Slowakei Russland

© getty Auch die Türkei (weiß) und Norwegen sind heute im Quali-Einsatz.

WM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

WM-Qualifikation: Termine der UEFA im Überblick