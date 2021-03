VfL Wolfsburg - Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg den FC Schalke 04. SPOX zeigt Euch, wo ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

VfL Wolfsburg - Schalke 04 heute live: Termin, Ort, Infos

Duell der tabellarischen Gegensätze! Der VfL Wolfsburg empfängt am heutigen Samstag, 13. März, am 25. Spieltag der Bundesliga den FC Schalke 04. Das Spiel findet ohne Zuschauer in der Volkswagen Arena statt. Angepfiffen wird es um 15.30 Uhr.

Wolfsburg ist einer der Überraschungsmannschaften der Saison 2020/21. Nach dem 24. Spieltag sind die "Wölfe" Dritter. Die Qualifikation zur Champions League 2021/22 ist zum Greifen nahe, auch da die Konkurrenten sich immer wieder Patzer leisten.

Auch das Team von Trainer Oliver Glasner musste zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen. Im DFB-Pokal schied Wolfsburg im Viertelfinale an RB Leipzig aus, in der Bundesliga setzte es eine Niederlage bei der TSG Hoffenheim.

Schalke 04 kann nur noch ein kleines Fußball-Wunder vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga retten. Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen liegt elf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Die Voraussetzungen für einen Coup in Wolfsburg sind schlecht. Neu-Trainer Dimitrios Grammozis muss auf zehn verletzte Spieler verzichten.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 03.02.2021 VfL Wolfsburg Schalke 04 1:0 DFB-Pokal (Achtelfinale) 21.11.2020 Schalke 04 VfL Wolfsburg 0:2 Bundesliga 20.06.2020 Schalke 04 VfL Wolfsburg 1:4 Bundesliga 18.12.2019 VfL Wolfsburg Schalke 04 1:1 Bundesliga 20.01.2019 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2:1 Bundesliga

VfL Wolfsburg - Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie alle Samstagsspiele der Bundesliga mit Spielbeginn 15.30 Uhr wird auch das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke live und exklusiv von Sky übertragen. Die Übertagung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt um 15.15 Uhr. Kommentator des Spiels ist Oliver Seidler.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ist das Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke 04 zudem eines von vier Spielen in der Konferenz.

Ebenso kann die Partie auch im Livestream von Sky gesehen werden. Um darauf zugreifen zu können, können Kunden entweder auf SkyGo zurückgreifen oder es wird das SkyTicket benötigt.

Die Highlights der Partie sind 40 Minuten nach Spielende auf DAZN auffindbar. Dort gibt es zudem alle Highlights der weiteren Bundesligaspiele.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker

Im ausführlichen SPOX-Liveticker könnt Ihr das Spiel auch verfolgen, wenn ihr über kein Sky-Abo verfügt.

Hier geht's zum Liveticker VfL Wolfsburg - Schalke 04.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle