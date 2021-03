VfB Lübeck - Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt Schlusslicht VfB Lübeck mit Hansa Rostock einen Aufstiegskandidaten. Wir zeigen Euch, wie ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

VfB Lübeck - Hansa Rostock: Termin, Ort, Ausgangslage

Das Drittligaduell zwischen dem VfB Lübeck und Hansa Rostock findet am heutigen Mittwoch, 3. März, statt. Gespielt wird im Stadion an der Lohmühle in Lübeck. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr.

Für das Heimteam aus Lübeck wird die Lage in der 3. Liga immer prekärer. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl auf den letzten Platz abgerutscht. Der Rückstand auf Platz 16, den ersten Nichtabstiegsplatz, beträgt bereits sechs Punkte. Da käme den Norddeutschen ein Sieg in der Nachholpartie des 19. Spieltages gelegen.

Dies wird jedoch ein schweres Unterfangen. Gegner Hansa Rostock schwebt seit Wochen auf einer Erfolgswelle. Im Kalenderjahr 2021 verlor der Ex-Bundesligist noch kein Spiel. Diese Serie führte zu Tabellenplatz zwei. Mit einem Sieg in Lübeck würde Hansa bis auf drei Punkte an Tabellenführer Dynamo Dresden heranrücken.

VfB Lübeck - Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2020/21 werden wieder zahlreiche Drittligaspiele auf den 3. Programmen live im Free-TV übertragen. Diese Berichterstattung beinhaltet jedoch nur Samstagsspiele.

MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt. Das Drittligaspiel zwischen dem VfB Lübeck und Rostock wird heute exklusiv von MagentaSport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Michael Augustin, die Moderation übernimmt Gari Paubandt. Die Vorberichterstattung beginnt um 16.45 Uhr.

Ihr wollt das Magenta-Sport-Angebot nutzen und seid gleichzeitig auch Telekom-Kunden? Dann bekommt Ihr Magenta Sport ein Jahr lang gratis angeboten. Nach Ablauf der kostenlosen Periode fallen pro Monat 4,95 Euro an.

Die Nicht-Telekom-Kunden hingegen müssen bereits von Beginn an und ohne Gratisjahr für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 je Monat zahlen.

VfB Lübeck - Hansa Rostock: 3. Liga heute im Liveticker

Selbstverständlich könnt ihr das Spiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle