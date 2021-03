U21 EM heute live: Übertragung der Gruppenphase im TV und Livestream

Bei der U21-EM finden heute in zwei Gruppen die letzten Spiele der Gruppenphase statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr diese Begegnungen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

U21 EM, Gruppenphase heute live: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Mittwoch, 31. März, werden bei der U21-Europameisterschaft die letzten vier Viertelfinalisten ermittelt. Diese stehen nach den jeweils zwei abschließenden Spielen der Gruppen C und D statt.

Um 18 Uhr beginnen die Spiele der Gruppe C zwischen Dänemark und Russland sowie Island und Frankreich und auch die Spiele der Gruppe D zwischen der Schweiz und Portugal sowie Kroatien und England statt.

U21 EM: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Zeit Team1 Team2 31.3.2021 18 Uhr Dänemark Russland 31.3.2021 18 Uhr Island Frankreich 31.3.2021 18 Uhr Schweiz Portugal 31.3.2021 18 Uhr Kroatien England

U21 EM: Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien wird live und exklusiv von ProSiebenSat1. übertragen. Heute sehr Ihr eine Konferenz aus den Spielen Kroatien gegen England und Schweiz gegen Portugal ab 17.30 live im Free-TV auf ProSieben MAXX

Alle vier Einzelspiele des heutigen U21-EM-Tages könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream bei ran.de verfolgen.

U21 EM: Gruppenphase heute im Liveticker

Selbstverständlich bietet SPOX zu allen Spielen der U21-EM einen Liveticker an. Über die Tagesübersicht kommt Ihr zu den Tickern aller heutigen EM-Spiele!

Hier geht's zur Tagesübersicht.

U21 EM: Ausgangslage in den Gruppen C und D im Überblick

In der Gruppe C hat nur Island keine Chance mehr auf das Erreichen des Viertelfinales. Dänemark reicht auf jeden Fall ein Punkt aus dem Spiel gegen Russland ins Viertelfinale einzuziehen. Spannend wird es bei einer Niederlage Dänemarks und einem Sieg der französischen U21. Dann hätten alle drei sechs Punkte und ein Dreiervergleich müsste entscheiden.

Gruppe C

Nation Spiele Tore Punkte Dänemark 2 3:0 6 Frankreich 2 2:1 3 Russland 2 4:3 3 Island 2 1:6 0

Spannend ist die Situation auch in der Gruppe D. Portugal führt die Gruppe mit sechs Punkten an. Wie in der Gruppe C ist es auch in Gruppe D noch möglich, dass nach Abschluss der Gruppenspiele drei Mannschaftenn sechs Punkte auf ihrem Konto haben. Dazu müsste Portugal gegen die Schweiz verlieren und Kroatien gegen England gewinnen.

Gruppe D