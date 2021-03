U21 EM, Übertragung: Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Bei der U21-EM finden heute wieder mehrere Spiele der Gruppenphase statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr diese Begegnungen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

U21 EM: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Sonntag, dem 28. März 2021, stehen vier Spiele bei der U21-EM an. Diese finden zu drei verschiedenen Zeitpunkten statt.

Um 15.00 Uhr treffen zunächst Island und Dänemark im ungarischen Györ aufeinander. Um 18.00 steht schließlich die Partie zwischen Kroatien und der Schweiz an.

Um 21.00 Uhr werden um Abschluss dann noch zwei Partien zeitgleich ausgetragen: Russland gegen Frankreich und Portugal gegen England.

U21 EM: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Zeit Team1 Team2 Ort 28.3.2021 15.00 Uhr Island Dänemark Györ 28.3.2021 18.00 Uhr Kroatien Schweiz Koper-Capodistria 28.3.2021 21.00 Uhr Russland Frankreich Szombathely 28.3.2021 21.00 Uhr Portugal England Ljubljana

U21 EM: Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Die Spiele bei der U21-EM laufen exklusiv bei ProSiebenSat1. Im TV werden heute drei Spiele der Gruppenphase gezeigt.

Sowohl das Spiel Island gegen Dänemark als auch die Partien zwischen Kroatin und der Schweiz sowie Portugal und England laufen bei ProSieben Maxx. Der TV-Sender überträgt somit ab 14.50 Uhr die Gruppenphase der U21-EM.

Die Partien, die nicht live im TV gezeigt werden, könnt Ihr trotzdem live sehen. Das geht über ran.de. Dort zeigt ProSiebenSat1 alle Spiele, die nicht live im Free-TV laufen im kostenlosen Livestream.

© getty Russland gewann sein erstes Spiel mit 4:1.

U21 EM: Gruppenphase heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Partien der U21-EM auch im Liveticker verfolgen. Bei SPOX begleiten wir jedes Spiel der EM live mit. Hier findet Ihr die einzelnen Liveticker:

Liveticker von Island gegen Dänemark.

Liveticker von Kroatien gegen die Schweiz.

Liveticker von Russland gegen Frankreich.

Liveticker von Portugal gegen England.

U21 EM: Die Gruppen C und D im Überblick

Nach seinem überzeugenden Auftaktsieg über Island geht Russland mit der besten Ausgangslage in den zweiten Spieltag der Gruppenphase. Ebenfalls siegreich zeigte sich in der Gruppe C Dänemark. Die dänische U21 schlug in ihrem ersten Spiel etwas überraschend Frankreich mit 1:0.

In der Gruppe D gingen beide Spiele am ersten Spieltag jeweils 1:0 aus. Portugal setzte sich knapp gegen Kroatien durch, zudem unterlag die englische Jugendnationalmannschaft der Auswahl der Schweiz.

In beiden Gruppen haben alle Teams natürlich noch eine Chance aus eigener Kraft weiterzukommen.

U21 EM: Die Tabelle der Gruppe C

Land Spiele S U N T GT TD Punkte Russland 1 1 0 0 4 1 3 3 Dänemark 1 1 0 0 1 0 1 3 Frankreich 1 0 0 1 0 1 -1 0 Island 1 0 0 1 1 4 -3 0

U21 EM: Die Tabelle der Gruppe D