Türkgücü München - Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt Türkgücü München heute Hansa Rostock. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel des 28. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Türkgücü München - Hansa Rostock: Termin, Ort, Infos

Mit der Partie zwischen Türkgücü München und Hansa Rostock wird am heutigen Montag, 15. März, der 28. Spieltag der 3. Liga abgeschlossen. Das Spiel wird um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Die Gäste aus Rostock befinden sich mitten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit zuletzt zwei Siegen in Serie machten sie den Patzer mit der Niederlage bei Kellerkind VfB Lübeck wett. Vor der Partie in München stehen sie in der Tabelle auf Relegationsplatz 3, bereit sechs Punkte vor dem Vierten, dem 1. FC Saarbrücken. Mit einem Sieg in München würde Rostock den FC Ingolstadt von Platz zwei verdrängen.

Türkgücü München musste seine kleinen Aufstiegshoffnungen spätestens nach der Niederlage beim FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag begraben. Als Achter hat der Aufsteiger aber ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze.

In der Hinrunde gewann Rostock das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Klubs mit 2:0.

3. Liga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 12.03., 19 Uhr KFC Uerdingen 05 1:1 VfB Lübeck 13.03., 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- FSV Zwickau 13.03., 14 Uhr FC Viktoria Köln 3:1 MSV Duisburg 13.03., 14 Uhr Hallescher FC 0:4 1860 München 13.03., 14 Uhr SG Dynamo Dresden 1:1 1. FC Saarbrücken 13.03., 14 Uhr Bayern München II 0:2 Magdeburg 13.03., 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1:2 FC Ingolstadt 14.03., 13 Uhr SC Verl 2:1 SpVgg Unterhaching 14.03., 14 Uhr Waldhof Mannheim 0:1 SV Meppen 15.03., 19 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- FC Hansa Rostock

Türkgücü München - Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im live im TV und Livestream

Von der Begegnung zwischen Türkgücü München und Hansa Rostock wird es im Free-TV keine Liveübertragung geben. Zwar zeigen die 3. Programme der ARD in der Saison 2020/21 insgesamt 86 Drittligaspiele live, dies bezieht sich jedoch nur auf Samstagsspiele.

Live und exklusiv wird es stattdessen von MagentaSport gezeigt. Die Übertragung beim Bezahlsender der Telekom beginnt um 18.45 Uhr. 15 Minuten später rollt der Ball dann in München. Moderator ist Sascha Bandermann, kommentieren wird das Spiel Franz Büchner.

MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt.

Türkgücü München - Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im Liveticker

Wie zu allen Spielen der 3. Liga bietet SPOX auch zum heutigen Spiel der 3. Liga einen Liveticker an. Mit diesem seit Ihr stets auf dem Laufenden.

