Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal steht das Viertelfinale an. Heute empfängt Regionalligist RW Essen den Zweitligisten Holstein Kiel. SPOX zeit Euch, wie ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

RW Essen - Holstein Kiel: Termin, Ort, Infos

Es ist das Duell der beiden Überraschungsmannschaften im DFB-Pokal! Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt am heutigen Mittwoch, 3. März, den Zweitligisten Holstein Kiel zum Viertelfinalduell. Spielbeginn im Stadion Essen ist um 18.30 Uhr.

Essen schaltete bisher die beiden Bundesligisten Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Jetzt schielt der Favoritenschreck auf den ganz großen Wurf. "Jeder von uns träumt ein bisschen von Berlin", sagte Stürmer Simon Engelmann.

Auch Holstein Kiel sorgte bereits für die ein oder andere Überraschung - in der 2. Runde sogar für eine Sensation. Gegen Titelverteidiger Bayern München ging es ins Elfmeterschießen. In diesem hatten die Schützen der "Störche" die besseren Nerven und schalteten den FC Bayern aus.

RW Essen hat in seiner Vereinsgeschichte schon bessere Zeiten erlebt. Der Deutsche Meister von 1955 und Pokalsieger von 1953 spielt seit der Saison 2011/12 in der Regionalliga West. In dieser Saison will der Traditionsklub den Aufstieg in die 3. Liga fixieren.

Die Generalprobe für das Viertelfinalspiel ging für RWE gewaltig daneben. Bei Fortuna Düsseldorf II setzte es am vergangenen Dienstag eine 0:3-Pleite. In der Tabelle liegt Essen als Zweiter drei Punkte hinter Borussia Dortmund II.

Holstein Kiel spielt in der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Nach 23 Spieltagen belegt Kiel Platz zwei.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 2. März 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen Sky, Sport1 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sky, ARD 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

RW Essen - Holstein Kiel: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RW Essen und Holstein Kiel wird als einziges Viertelfinal-Duell nicht im Free-TV übertragen.

Fußballfans, die sich das Spiel dennoch ansehen wollen, kommen bei Sky auf ihre Kosten. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel, wie auch alle anderen DFB-Pokalspiele, live und in voller Länge. Auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD beginnt die Übertragung 15 Minuten vor Spielbeginn.

Außerdem könnt Ihr das Geschehen im Internet verfolgen. Sky bietet zwei Optionen an - für Kunden via SkyGo und für Nicht-Abonnenten das kostenpflichtige SkyTicket.

RW Essen - Holstein Kiel: DFB-Pokal heute im Liveticker

