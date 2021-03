In der Champions League findet heute das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo statt. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh das Spiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo umsonst!

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Obwohl Bergamo mit der Hypothek der Hinspiel-Niederlage nach Spanien reist, sind die Italiener optimistisch, noch ins Viertelfinale einzuziehen. "Unser großer Antrieb ist, dass wir im Rückspiel das wahre Atalanta-Gesicht zeigen", sagte Nationalspieler Robin Gosens im kicker.

Vor Beginn:

Real Madrid muss heute auf Eden Hazard verzichten. Den belgischen Nationalspieler legt eine Blessur der rechten Oberschenkelmuskulatur lahm. Erst am vergangenen Wochenende hatte er nach einer sechswöchigen Zwangspause sein Comeback gefeiert.

Vor Beginn:

Das Hinspiel in Bergamo gewann Real Madrid mit 1:0. Schütze des so wichtigen Auswärtstores war Ferland Mendy in der 86. Spielminute. Für die Madrilenen geht es darum, mit dem Einzug ins Viertelfinale die Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison zu wahren. Schließlich besitzt das Team von Trainer Zinedine Zidane in der spanischen Liga bei sechs Punkten Rückstand auf Atletico Madrid nur noch eine Minimalchance auf die Meisterschaft.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspieles zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Champions League: Real Madrid - Atalanta Bergamo heute im TV und Livestream

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt das Spiel zwischen Real und Atalanta ab 20.45 Uhr live und exklusiv.

Im Livestream seid Ihr dementsprechend via DAZN-App (11,99 € pro Monat oder 119,99 Euro) dabei. Kommentiert wird das Spiel von Max Siebald und Experte Sebastian Kneißl.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung bei Pay-TV-Sender Sky in der Konferenz mit dem Parallelspiel Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach sehen.

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Valverde, Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

Atalanta Bergamo: Gollini - Rafael Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle - de Roon, Pasalic, Gosens, Pessina - Muriel, Zapata

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick