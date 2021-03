RB Leipzig - VfL Wolfsburg: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg treffen zwei Bundesligisten im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig- VfL Wolfsburg: Termin, Ort, Infos

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg ist das zweite Duell zweiter Bundesligisten im Viertelfinale des DFB-Pokals. Spielbeginn am heutigen Mittwoch, 3. März, ist um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Beide Teams zeigten in der Bundesliga in den vergangenen Wochen starke Leistungen. RB Leipzig liegt nach fünf Siegen in Serie als Zweiter nur drei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Der VfL Wolfsburg ist in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen. In der Tabelle liegen die "Wölfe" fünf Punkte hinter Leipzig auf Tabellenplatz drei - und damit klar auf Champions-League-Kurs.

Vor dem schweren Gang nach Leipzig zeigt man sich im Wolfsburger Lager selbstbewusst. "Unsere Herangehensweise ist klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner vor der Partie. Beim Aufeinandertreffen der beiden besten Defensivreihen der Bundesliga kann jeder Fehler schon die Niederlage bedeuten.

Während Wolfsburg den DFB-Pokal 2015 gewann, stand Leipzig 2019 zumindest im Finale. Auf dem Weg ins Viertelfinale kassierte RB noch kein Gegentor (3:0 gegen den 1. FC Nürnberg, 3:0 gegen den FC Augsburg, 4:0 gegen den VfL Bochum), Wolfsburg zog durch Siege gegen Union Fürstenwalde (4:1), den SV Sandhausen (4:0) und Schalke 04 (1:0) in die Runde der letzten Acht ein.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung verlegt verlegt Jahn Regensburg Werder Bremen Sky, Sport1 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sky, ARD 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

RB Leipzig - VfL Wolfsburg : DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die ARD überträgt das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Die ARD bietet zudem auf sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

Alle Spiele des DFB-Pokals überträgt zudem Sky live und in voller Länge. Deshalb ist natürlich auch das Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg beim Pay-TV-Sender zu sehen. Auf Sky Sport 2 HD beginnt die Übertragung 15 Minuten vor Spielbeginn.

Außerdem könnt Ihr das Geschehen im Internet verfolgen. Sky bietet zwei Optionen an - für Kunden via SkyGo und für Nicht-Abonnenten das kostenpflichtige SkyTicket.

Ihr wollt alle Viertelfinalspiele live und in voller Länge schauen? Dann holt Euch das einmalige Megaticketvon Sky, das 15 Euro kostet.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg: DFB-Pokal heute im Liveticker

Für das interessante Viertelfinal-Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg stellt Euch SPOX natürlich auch einen Liveticker zur Verfügung.

DFB-Pokal: Die nächsten Termine

Nach dem Viertelfinale geht es wie folgt weiter: