Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach bestreitet am Abend das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City. SPOX verrät Euch, wo ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Anstoß, Spielstätte, Schiedsrichter

Am heutigen Dienstag, 16. März, findet das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach statt. Gespielt wird in der Puskas Arena in Budapest. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen.

Das Schiedsrichterteam kommt aus Russland und Belarus Das sind die Unparteiischen:

Schiedsrichter: Sergei Karasev

Sergei Karasev Assistenten: Igor Demeshko und Maksim Gavrilin

Igor Demeshko und Maksim Gavrilin Vierter Offizieller: Aleksei Kulbakov

Aleksei Kulbakov Videoassistent: Vitali Meshkov

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Die Ausgangslage

Borussia Mönchengladbach kann nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel nur noch ein Wunder vor dem Aus retten. Das Team von Trainer Marco Rose präsentiert sich seit Wochen in einer schwachen Form. In der Bundesliga setzte es sechs Niederlagen in Serie, die letzte am vergangenen Freitag in Augsburg.

Manchester City strotzt dagegen nur so vor Selbstvertrauen. In der Premier ist die Meisterschaft nur noch Formsache, so groß ist der Vorsprung auf Verfolger Manchester United.

City kann sich im Rückspiel sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied erlauben. Steht es nach 90 Minuten 2:0 für Mönchengladbach geht es in die Verlängerung. Gewinnt die Borussia mit zwei Toren Vorsprung und schießt sie dabei drei oder mehr Tore, wäre das Wunder von Budapest perfekt.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.02.2021 Champions League, Achtelfinale Borussia Mönchengladbach Manchester City 0:2 23.11.2016 Champions League, Gruppenphase Borussia Mönchengladbach Manchester City 4:0 14.09.2016 Champions League, Gruppenphase Manchester City Borussia Mönchengladbach 1:3 08.12.2015 Champions League, Gruppenphase Manchester City Borussia Mönchengladbach 1:0 30.09.2015 Champions League, Gruppenphase Borussia Mönchengladbach Manchester City 0:3

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison bei Sky und DAZN liegen.

Für die Achtelfinal-Rückspiel hatte Sky das Recht, sich eine Partie pro Spieltag auszuwählen. Der Pay-TV-Sender entschied sich heute das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach live und exklusiv zu zeigen.

Die Vorberichterstattung zum "Dienstag der Champions" beginnt auf Sky Sport News (HD), dieser Sender ist für viele frei empfangbar, Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport 2 (HD) um 19.30 Uhr. Im Studio in Unterföhring werden Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Mejer sein.

Das Spiel ist zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach ist dann ab 20.50 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport 2 (HD) zu sehen. Zudem gibt es auf Sky Sport1 (HD) eine Konferenz der beiden Dienstagsspiele.

Für den Livestream von Sky braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Bei DAZN könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele der Champions League sehen - und damit auch die des Spieles von Borussia Mönchengladbach.

Neben der Champions League zeigt der Streaminganbieter auch die gesamte Europa League, ausgewählte Spiel der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Vorher könnt Ihr das Angebot für 30 Tage gratis testen.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und die Champions League live sehen!

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Champions League heute im Liveticker

Alle ohne Sky-Abonnement können bei SPOX vorbei schauen. Im ausführlichen Liveticker werdet ihr genauestens unterrichtet, ob Borussia Mönchengladbach doch noch das Wunder gelingt.

Hier geht's zum Liveticker Manchester City - Borussia Mönchengladbach.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick