Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City vor einer Mammutaufgabe. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schaue die Champions League umsonst!

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn

Auch das Rückspiel der Gladbacher gegen Manchester City findet in der Budapester Puskas Arena statt. Grund dafür ist weiterhin die in Großbritannien grassierende Mutationsvariante des Coronavirus, die die deutschen Behörden zu strikten Regelungen für die Einreise von der Insel bewegt hat.

Vor Beginn

Manchester City befindet sich im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach in starker Form. Nach einer Niederlage gegen Stadtrivale Manchester United untermauerte City mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen seine klare Tabellenführung in der Premier League. Trainer Pep Guardiola warnte sein Team trotz der hervorragenden Ausgangslage vor dem Gegner aus der Bundesliga. "Ich habe unglaublichen Respekt vor Gladbach. Sie haben Waffen, und sie wissen, wie sie diese benutzen", sagte er am Montag.

Vor Beginn:

Borussia Mönchengladbach kann nur ein Wunder vor dem Aus in der Champions League bewahren. Zum einen verloren die "Fohlen" das Hinspiel mit 0:2, zum anderen stecken sie in einer Krise. In der Bundesliga verlor die Borussia zuletzt vier Spiele in Serie und rutschte in der Tabelle auf Platz zehn ab. Im Gladbacher Lager war vor dem Spiel dennoch etwas Optimismus zu spüren. "Vielleicht geht nach einer möglichen 1:0-Führung noch was", sagte Trainer Marco Rose.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspieles zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Champions League: Gladbach - City heute live im TV und Stream

Das Rückspiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach darf Sky exklusiv live übertragen. Die Vorberichterstattung zum "Dienstag der Champions" beginnt auf Sky Sport News HD, dieser Sender ist frei empfangbar, Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD um 19.30 Uhr. Das Einzelspiele City vs. Gladbach ist dann ab 20.50 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport 2 HD zu sehen. Zudem gibt es auf Sky Sport1 HD eine Konferenz der beiden Dienstagsspiele.

Zum Empfang des von Sky bereitgestellten Livestreams benötigt Ihr entweder die SkyGo-App oder ein Sky Ticket. Dieses kann auch von Kurzentschlossenen noch gelöst werden und ist zudem monatlich kündbar.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Sintschenko - Fernandinho, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Jesus (Agüero), Sterling

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Bensebaini) - Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick