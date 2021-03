KFC Uerdingen - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute der KFC Uerdingen den FSV Zwickau zu einem Nachholspiel. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

KFC Uerdingen - FSV Zwickau: Termin, Spielort, Infos

Nachholspiel in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, 27. März, empfängt der KFC Uerdingen den FSV Zwickau. Das Spiel wird um 14 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz in der Gemeinde Lotte angepfiffen.

Das Spiel hätte ursprünglich am 13. Februar stattfinden sollen, damals war das Spielfeld des Stadions im Uerdinger Ausweichort Lotte jedoch von einer zentimeterdicken Schneeschicht bedeckt, was die Austragung des Spieles verhinderte. Deshalb müssen die beiden Teams am eigentlich wegen der WM-Qualifikation spielfreien Wochenende ran.

Für beide Teams ist das heutige Spiel von hoher Bedeutung - vor allem für den KFC Uerdingen. Die Krefelder haben sich nach zwei Siegen in Serie von den Abstiegsplätzen verabschiedet. Als 16. beträgt ihr Polster auf den 17., den 1. FC Magdeburg, aber nur ein Punkt.

Auch der FSV Zwickau hat sich noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Die Sachsen sind nach drei Siegen in Serie aber auf einem sehr guten Weg dazu. Mit 39 Punkten sind sie Neunter, sieben Punkte vor dem heutigen Gegner.

In der Hinrunde gewann der KFC in Zwickau mit 2:1.

KFC Uerdingen - FSV Zwickau: 3. Liga heute LIVE im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem FSV Zwickau wird heute sowohl live im Free-TV als auch im Livestream übertragen.

Die Partie ist eines von über 80 Spielen in dieser Saison, welche live in den 3. Programmen der ARD übertragen werden. Heute ist der Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) mit einer Liveübertragung ab 14 Uhr an der Reihe. Dieser bietet online auch einen Livestreaman.

Außerdem könnt Ihr das Derby bei MagentaSport verfolgen. Sendungsstart beim Bezahlsender der Telekom ist um 13.45 Uhr. Thomas Wagner moderiert, Christian Straßburger kommentiert.

Telekom-Kunden erhalten MagentaSport in den ersten zwölf Monaten kostenlos, danach müssen 4,95 Euro im Monat bezahlt werden. Für Nicht-Telekom-Kunden kostet MagentaSport nach einer Registrierung entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo.

KFC Uerdingen - FSV Zwickau: 3. Liga heute im LIVETICKER

Selbstverständlich könnt ihr das Nachholspiel der 3. Liga heute auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

