HSV - Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt der Hamburger SV am Montagabend Holstein Kiel zum Spitzenspiel. SPOX zeigt Euch, wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und alle Zweitliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Hamburger SV vs. Holstein Kiel: Termin, Ort, Infos

Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga wird am Montagabend mit dem Topduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel abgeschlossen. Das Nordderby wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen.

Die Aufstiegsambitionen des Hamburger SV haben in den vergangenen Wochen einige Dämpfer erhalten. Aus den vergangenen vier Spielen holte der einstige Bundesliga-Dino nur zwei Punkte, am 23. Spieltag musste sich der HSV im Hamburger Stadtderby dem FC. St. Pauli mit 0:1 geschlagen geben. Nach dieser Negativserie rutschte der HSV in der Tabelle auf Platz vier ab. Mit 42 Punkten liegt der Traditionsklub drei Punkte hinter Holstein Kiel und bereits sechs Punkte hinter Tabellenführer VfL Bochum.

Holstein Kiel reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Hamburg. Am vergangenen Mittwoch erreichten die "Störche" durch einen Sieg bei Rot-Weiss Essen erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale im DFB-Pokal. Mit einem Sieg am Abend beim HSV könnte Kiel einen wichtigen Schritt Richtung Bundesligaaufstieg machen.

Hamburger SV vs. Holstein Kiel: Die letzten Duelle:

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga Mo. 09.11.2020 Holstein Kiel Hamburger SV 1:1 2. Bundesliga Mo. 08.06.2020 Hamburger SV Holstein Kiel 3:3 2. Bundesliga Sa. 09.11.2019 Holstein Kiel Hamburger SV 1:1 2. Bundesliga So. 23.12.2018 Holstein Kiel Hamburger SV 3:1 2. Bundesliga Sa. 03.08.2018 Hamburger SV Holstein Kiel 0:3

Hamburger SV vs. Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel ist nicht live im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte an den Spielen der 2. Bundesliga liegen in der Saison 2020/21 bei Sky. Der Pay-TV-Sender wird das heutige Spiel, wie auch alle anderen Spiele der 2. Bundesliga, live und exklusiv übertragen. Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD beginnt um 20 Uhr. Kommentator des Spieles ab 20.30 Uhr ist Stefan Hempel.

Bei Sky gibt es das Nord-Duell zudem auch im Livestream. Entweder mit der für Sky-Kunden kostenfreien SkyGo-App oder mit dem kostenpflichtigen SkyTicket könnt Ihr auf diesen zugreifen.

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Spieles dann beim Streamingdienst DAZN abrufbar. Dieser bietet auch die Höhepunkte der anderer Partien des Spieltags an.

Monatlich kostet ein Abonnement bei DAZN 11,99 Euro. Für ein Jahresticket zahlen Kunden 119,99 Euro. Zuvor besteht allerdings die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

2. Bundesliga: Derr 24. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 05.03., 18:30 Uhr SC Paderborn 07 2:3 SV Darmstadt 98 05.03., 18:30 Uhr Würzburger Kickers 1:2 Heidenheim 06.03., 13:00 Uhr FC Erzgebirge Aue 1:1 Hannover 96 06.03., 13:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1:2 VfL Bochum 06.03., 13:00 Uhr Karlsruher SC 0:0 FC Sankt Pauli 07.03., 13:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 3:1 1. FC Nürnberg 07.03., 13:30 Uhr Eintr. Braunschweig 1:0 Sandhausen 08.03., 20:30 Uhr Hamburger SV -:- Holstein Kiel 14.04., 18:30 Uhr VfL Osnabrück -:- Jahn Regensburg

Hamburger SV vs. Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga im Liveticker:

Keine Zeit, das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel live im TV oder im Livestream zu sehen? Dann nichts wie los zum Liveticker auf SPOX, der Euch ausführlich auf dem laufenden halten wird.

Hier geht's zum Liveticker HSV - Holstein Kiel.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle