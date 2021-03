FIFA-Profi DullenMIKE im Interview: "Nach dem Sieg mit 50.000 Dollar Preisgeld wussten alle Bescheid"

Dylan "DullenMIKE" Neuhausen gehört im Modus Ultimate Team zu den besten FIFA-Spielern weltweit. Das große Ziel des 18-Jährigen ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, dafür fehlen nur noch wenige Schritte.

Im Interview spricht er über sein Leben als E-Sportler, hartes Training im Vorfeld von Turnieren und ein saftiges Preisgeld im Alter von 16 Jahren. Außerdem verrät er, wie sich Hobbyspieler rasch verbessern können und welche Stars in keiner Mannschaft fehlen sollten.

Dylan, wie ist es zu Ihrem Spitznamen "DullenMIKE" gekommen?

Dylan Neuhausen: Zu Schulzeiten wurde aus Dylan irgendwann Dullen, so hieß ich dann überall. Als ich damals zum Zocken auf die Xbox gewechselt bin, war Dullen schon belegt, also musste ich mir noch etwas ausdenken, das dem Namen angehängt wird. Da habe ich mich für Mike, den Namen meiner Katze, entschieden. Die hat ihren Namen übrigens von Mike Hanke, der damals zu meinem Lieblingsklub SC Freiburg gewechselt war.

Im vergangenen Jahr haben Sie das Abitur abgeschlossen. Sind Sie jetzt hauptberuflich E-Sportler?

Neuhausen: Darauf liegt aktuell meine volle Konzentration, ja. Livestreams auf Twitch oder die Aufnahme von YouTube-Videos gehören aktuell ebenfalls zu meinen Aufgaben, doch die Haupteinnahmequelle sind das E-Sportler-Dasein für mein Team NEO und die dabei ausgeschütteten Preisgelder.

Wann sind Sie das erste Mal mit FIFA in Kontakt gekommen?

Neuhausen: Früher habe ich hin und wieder auf dem Nintendo DS gespielt. Richtig angefangen hat es mit FIFA 10, nachdem sich mein Vater eine Playstation 3 gekauft hatte und wir uns dort duelliert haben.

Wurde Ihnen schnell klar, dass Sie überdurchschnittlich gut sind?

Neuhausen: Am Anfang hatte ich kaum Vergleichswerte, weil viele meiner Freunde keine eigene Konsole hatten. Wenn sie zu Besuch waren, habe ich schon immer sehr hoch gewonnen, das lag aber vor allem daran, dass ich täglich die Möglichkeit hatte, zu spielen. So richtig bemerkbar machten sich meine Fähigkeiten rund um FIFA 15 und FIFA 16, als die meisten meiner Kumpels auch ihre Konsole hatten und man online gegeneinander zocken konnte. Ich trat oftmals mit schlechteren Teams gegen sie an, um ihre Chancen zu erhöhen, doch selbst dann gewann ich die meisten Spiele. An eine E-Sport-Karriere habe ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gedacht.

Wann kam es dazu?

Neuhausen: Als FIFA 17 auf den Markt kam und der Modus "FUT Champions" eingeführt wurde. Dort gab es erstmals eine Rangliste, in der man sehen konnte, wie gut man im Vergleich zum Rest der Welt abschneidet. Gegen Ende von FIFA 17 habe ich es erstmals unter die 100 besten Spieler weltweit geschafft - damals war ich 14 - und ich dachte mir: Sollte das in nächster Zeit so weiterlaufen, könnte es vielleicht zum E-Sportler reichen. Auch bei FIFA 18 war ich zum Ende hin konstant unter den Top 100, doch um bei offiziellen EA-Wettbewerben mitmachen zu können, muss man 16 Jahre alt sein. Das war bei mir dann ab FIFA 19 der Fall - da ging es dann richtig los.

DullenMIKE: "Nach meinem Sieg wussten alle Bescheid"

Sie saßen sicher viel vor der Konsole. Wie sind Ihre Eltern damit umgegangen?

Neuhausen: Relativ locker. Ich durfte schon in jungen Jahren viel zocken. Solange in der Schule alles passte und ich mit Fußball auch eine Sportart an der freien Luft ausübte, war das kein Problem für sie. Dafür bin ich ihnen heute noch dankbar. Bei FIFA 19 und FIFA 20 brauchte ich als Minderjähriger einen Elternteil als Begleitung bei den offiziellen Offline-Turnieren von EA, da war meine Mutter immer an meiner Seite.

Bei diesen Turnieren wird oftmals viel Preisgeld ausgeschüttet. War das der erste Weg zu Einnahmen durch FIFA?

Neuhausen: Ja. In FIFA 19 habe ich mich für mein erstes Offline-Turnier qualifiziert, da lag der Preispool bei rund 200.000 Dollar. Allein für die Qualifikation gab es 500 Dollar. Als 16-Jähriger fühlte sich das natürlich unfassbar cool an, die Kohle für ein bisschen FIFA zocken mitzunehmen. Beim Turnier selbst bin ich in die Top 16 gekommen, dafür gab es nochmal 1000 Dollar. Danach kamen die Angebote von Vereinen und ab diesem Zeitpunkt rutschte ich auf die professionelle Schiene. Dort bekommt man dann sein festes Gehalt, das natürlich die Haupteinnahmequelle darstellt.

Wie sieht es mit Sponsoren aus?

Neuhausen: Man steht ja bei Esports Teams oder Vereinen unter Vertrag. Sponsoren steigen dort ein und davon kann mein Gehalt bezahlt werden. Der Hauptsponsor meines Esports-Teams NEO ist beispielsweise paysafecard, mit denen wir u.a. bereits sehr coole Content-Aktivierungen für die Community umgesetzt haben. Mein erstes richtiges Team damals war SK Gaming. Ich war 16, Schüler in der 11. Klasse, und habe ordentliches Geld dafür bekommen, für sie zu spielen. Das fühlte sich schon überragend an.

Stichwort Schule: Gab es Unterstützung von Lehrern und Mitschülern?

Neuhausen: Wenn ein Turnier anstand, bekam ich meistens die Tage vorher und nachher frei. Die Events fanden von Freitag bis Sonntag statt. Oft ist man schon am Mittwoch oder Donnerstag angereist, der Rückflug fand meistens einen oder zwei Tage später statt. Dafür wurde ich immer freigestellt. Ich bin heute noch dankbar, dass mir das ermöglicht wurde. Spätestens nach meinem Sieg beim FUT-Champions-Cup im Jahr 2019 mit 50.000 Dollar Preisgeld wussten in der Schule alle Bescheid. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Schultag danach erinnern, es stand eine Exkursion zu einer Universität in der Nähe auf dem Programm. Da war das Turnier den ganzen Ausflug lang Gesprächsthema Nummer eins und jeder freute sich mit mir. Neid habe ich eigentlich nie erfahren.

Wie sind diese begehrten Offline-Turniere organisiert?

Neuhausen: Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr Stand jetzt leider kein Offline-Turnier geplant. Im vergangenen Jahr waren es pro Konsole immer 32-Mann-Turniere. Der Großteil der Teilnehmer kam aus Europa. Um unter den Teilnehmern zu sein, musste man eine Qualifikation mit 200 bis 300 Leuten überstehen und dort unter die letzten 16 Spieler kommen. Hatte man das geschafft, kam wenige Tage nach der Quali meistens eine E-Mail mit Glückwünschen und den nötigen Formularen für Hotel und Flugtickets. Untergebracht wurden wir immer in 4-Sterne-Hotels - egal ob in Singapur, Atlanta oder sonst wo. In FIFA 20 lief es bei mir richtig gut, da habe ich mich für alle Turniere qualifiziert. Jeden Monat an einem anderen Ort auf der Welt zu sein, waren für mich als so jungen Menschen absolute Highlights.