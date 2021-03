Europa League heute live: Konferenz und Einzelspiele im TV und Livestream sehen

In der Europa League stehen heute die Rückspiele im Achtelfinale an. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Einzelspiele und die Konferenz im TV und Livestream sehen könnt.

Europa League heute live: Diese Spiele finden statt

Welche acht Mannschaften ziehen in das Viertelfinale der Europa League ein? Die Entscheidung darüber fällt am heutigen Donnerstag, 18. März.

Die acht Rückspiele im Achtelfinale finden alle heute statt. Vier Spiele beginnen um 18.55 Uhr, die weiteren vier dann um 21 Uhr. Nach den größtenteils knappen Ergebnissen in den Hinspielen ist für reichlich Spannung gesorgt.

Zu den frühen Spielen zählt unter anderem das Duell zwischen dem FC Arsenal und Olympiakos Piräus, im späteren Zeitfenster findet auch der Kracher zwischen dem AC Mailand und Manchester United statt.

Europa League: Die Achtelfinal-Rückspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Hinspiel 18.3.2021 18.55 Uhr Shaktar Donezk AS Rom 0:3 18.3.2021 18.55 Uhr FC Arsenal Olympiakos Piräus 3:1 18.3.2021 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Tottenham Hotspur 0:2 18.3.2021 18.55 Uhr Molde FK FC Granada 0:2 18.3.2021 21.00 Uhr Young Boys Bern Ajax Amsterdam 0:3 18.3.2021 21.00 Uhr FC Villareal Dynamo Kiew 2:0 18.3.2021 21.00 Uhr AC Mailand Manchester United 1:1 18.3.2021 21.00 Uhr Glasgow Rangers Slavia Prag 1:1

Europa League heute live: Einzelspiele und Konferenz im TV und Livestream

Die Live-Übertragungsrechte an der Europa League 2020/21 für das deutsche Free-TV liegen in der dieser Saison bei RTL Nitro. Dort wird heute das Rückspiel zwischen dem AC Mailand und Manchester United live übertragen. Es ist die einzige der acht Partien, die in Deutschland live im Free-TV zu sehen ist.

Die Übertragung mit Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund beginnt um 20.15 Uhr.

Viel mehr Europa League gibt es heute bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt heute jede Achtelfinal-Rückspiel als Einzelspiel live. Darüber hinaus bietet DAZN mit der "GoalZone" eine Konferenz an, in der Ihr kein Tor verpassen werden. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Das "Netflix des Sports" hat neben der Europa League noch viel mehr aus dem Bereich Live-Fußball zu bieten. Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A - all das beinhaltet das Angebot.

DAZN kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahresabo. der erste Monat ist für Neukunden kostenlos.

© getty Bernd Leno muss mit dem FC Arsenal gegen Olympiakos Piräus ran.

Europa League heute live: Einzelspiele und Konferenz im Liveticker

SPOX versorgt Euch auch heute wieder mit ausführlichen Livetickern zu allen Europa-League-Spielen. Zusätzlich gibt es bei uns einen Konferenzticker.

